Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) ανακοινώνει τις δύο έρευνες που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης 2025, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, με θέμα:

«Επαγγελματική Κατάρτιση – Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων».

Οι έρευνες αναδεικνύουν κρίσιμες διαστάσεις του ρόλου της κατάρτισης και των δεξιοτήτων στη νέα εποχή, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών, προγραμμάτων και στρατηγικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Έρευνα MARC: Ψηφιακός μετασχηματισμός και δεξιότητες των επιχειρήσεων

Η έρευνα της MARC αποτυπώνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επάρκεια ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού, καθώς και τη στάση τους απέναντι σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σχέσης των επιχειρήσεων με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τις προοπτικές ανάπτυξης μέσω αυτών, αναδεικνύοντας τον βαθμό ετοιμότητας και τις ανάγκες για στοχευμένες παρεμβάσεις. H παρουσίαση της έρευνας θα γίνει από τη Σοφία Τσιλιγιάννη, γενική διευθύντρια MARC.

Μελέτη DATA Consultants: «Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα – Ζήτηση, περιφερειακές τάσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός»

Η μελέτη της DATA Consultants εξετάζει τη δυναμική της αγοράς επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, εστιάζοντας στη ζήτηση δεξιοτήτων ανά περιφέρεια και στη σύνδεσή τους με τις νέες ανάγκες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Μέσα από συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, χαρτογραφεί τις ομάδες-στόχους των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, αναδεικνύει περιφερειακές διαφοροποιήσεις και προτείνει στρατηγικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης έως το 2030. H παρουσίαση των στοιχείων της μελέτης θα γίνει από τον Θεόδωρο Λουλούδη, διευθυντή της DATA CONSULTANTS.

Οι δύο έρευνες προσφέρουν πολύτιμη τεκμηρίωση για τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου, αποδοτικού και προσαρμοστικού πλαισίου επαγγελματικής κατάρτισης, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του ΕΛΣΕΚΕΚ να συνδέσει ουσιαστικά την εκπαίδευση με την απασχόληση και την ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, το αναλυτικό πρόγραμμα και τη ζωντανή μετάδοση (livestreaming) θα βρείτε στο elsekek.com.

