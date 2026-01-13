Οι «εσωτερικοί» αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετικό ρόστερ. Αλλά αντίπαλός του είναι και ο εαυτός του.

13 Ιαν. 2026 16:43
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προβληματίζει. Οι ήττες από Ολυμπιακό και Μιλάνο στο άλλοτε απόρθητο ΟΑΚΑ, έφεραν γκρίνια και ακόμα και αμφισβήτηση από μικρό μέρος των φιλάθλων για τον πρωτομάστορα της τελευταίας ευρωπαϊκής κούπας και αγωνιστικής αναγέννησης τον Αταμάν.

Και μέχρι και ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την στήριξή του δημόσια. Το ότι το φετινό φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα είναι στο ΟΑΚΑ, έχει φέρει μια έξτρα πίεση για τον τίτλο και σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο μπάτζετ της ομάδας όλων των εποχών αλλά και της διοργάνωσης.

Και όμως ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά προβληματίζει αν και δεν έχει μείνει πολύ πίσω. Ο ίδιος ο Αταμάν έκανε μια δήλωση μάλλον για να κουνήσει τα νερά στην ομάδα του, ότι αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα ή τον εγχώριο τίτλο θα φύγει! Η αλήθεια είναι ότι όσες επιτυχίες και αν έχεις σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός και όποιο όνομα και ας είσαι, κρίνεσαι συνεχώς!

Ο Παναθηναϊκός παρά τον προβληματισμό και παρά το ότι έμεινε ένα μήνα χωρίς κανέναν από τους σέντερ του (!), έβγαλε τεράστια διπλά σε Μαδρίτη και Τουρκία με Φενέρ δείχνοντας την κλάση και ποιότητά του. Αλλά και οι αναφορές σε νυχτοπερπατήματα χάλασαν το κλίμα μετά τις ήττες στο ΟΑΚΑ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά ειδικά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ που τα 4άρια του Παναθηναϊκού, Χουάντσο και Μήτογλου είχαν μηδέν πόντους απέναντι στους 24 του Βεζένκοφ, ψάχνει το μπαμ από το ΝΒΑ με Χέιζ ή Γιαμπουσέλε. Και ειδικά μετά τις μεταγραφές Ολυμπιακού. Και αν έρθει ένας εξ αυτών αλλάζει τις ισορροπίες. Αλλά δεν είναι εύκολο.

Τι φταίει για τις μέτριες εμφανίσεις και υπάρχει χρόνος; Ασφαλώς γιατί μιλάμε για μαραθώνιο και είμαστε στην μέση της χρονιάς! Ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετικό ρόστερ. Αλλά αντίπαλός του είναι και ο εαυτός του. Ο κακός του εαυτός, η γκρίνια, η εσωστρέφεια, η πίεση ειδικά φέτος.

Αγωνιστικά να βρει λύσεις στο “5” που ήδη ο Χολμς που ήρθε σαν επίπεδο Λεσόρ (με τον Γάλλο τραυματία αλλά ίσως γυρίσει σε ένα μήνα) άρχισε να δείχνει κάτι αν και προ ημερών ακούγονταν πολλά ακόμα και αν του αρέσει εδώ. Το κλειδί για τον ΠΑΟ είναι να παίζει άμυνα και να έχει καθαρό μυαλό ο Ναν.

Να εγκλιματιστεί ο Σορτς που ακόμα δεν έχει βρει ρόλο όπως και ο Γκραντ που έπαιζε στο “3” βασικά πέρυσι στα χαμηλά σχήματα αλλά φέτος πάει στο “1” και δεν είναι κλασικός άσος. Και η διαχείριση Αταμάν που έπαιζε με λιγότερους παίκτες αλλά φέτος γέμισε το ρόστερ και με ποιότητα και αυτό φέρνει γκρίνιες πολλές φορές. Στην ουσία όμως αντίπαλός του είναι ο εαυτός του.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος.

