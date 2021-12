Οι γιορτές και τα ρεβεγιόν «μονιμοποιούν» τα δωρεάν self test σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους

Συνεχίζεται η διάθεση των δωρεάν self test για όλους – εμβολιασμένους και μη – ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, με τις αρχές να είναι σε επαγρύπνηση. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου ανοίγει το δρόμο για την μονιμοποίησή του.

Τις τελευταίες ημέρες, ο αριθμός των κρουσμάτων έχει μειωθεί αρκετά σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, όμως έχει «εκτοξευθεί» ο αριθμός των θανάτων (ακόμα και σε 130 σε 24 ώρες) δημιουργώντας ανησυχία, σε συνδυασμό με τη μετάλλαξη Όμικρον, για την εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα μας.

Έτσι, οι αρχές, τόσο στις ενημερώσεις όσο και με τη δωρεάν διανομή των self test η οποία είναι σε εξέλιξη (μέχρι αύριο), προσπαθούν να περιορίσουν τη διασπορά του ιού στη χώρα μας, με φόντο τα Χριστούγεννα και όχι μόνο.

Παράλληλα, η απόφαση για την είσοδο στην Ελλάδα (από ταξιδιώτες του εξωτερικού) μόνο με PCR τεστ 72 ωρών ή rapid test 24 ωρών, δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ετοιμότητα (και προστασία) για τους πολίτες, το ερχόμενο διάστημα.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πανδημίας τις επόμενες ημέρες θα διαδραματίσουν τα self test, τα οποία δίνονται δωρεάν στον πληθυσμό της χώρας και σε πολλά φαρμακεία έχουν εξαντληθεί.

Όπως είχε αναφέρει άλλωστε και η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, η συμβολή του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου των πολιτών (σχετικά με τα self test που διανέμονται στα φαρμακεία) θα είναι καθοριστική για τη μείωση της διασποράς του κορονοϊού στην κοινωνία.

«Το self test δεν είναι υποχρεωτικό, όμως τουλάχιστον το 85% διαγιγνώσκεται λόγω του self test». Αυτό το ποσοστό, σε συνδυασμό με τα σχολεία, δείχνει ξεκάθαρα το μεγάλο όφελος των self test, σύμφωνα με την καθηγήτρια.

«Επειδή τα Χριστούγεννα χαρακτηρίζονται από κοινωνικοποίηση, η χρήση self test ή rapid θα βοηθήσει ιδιαίτερα. Σε περιόδους κινητικότητας, το self test πρέπει να μπει στην καθημερινότητά σας. Ακόμα και τα παιδιά είναι λογικό να κάνουν self test, ιδιαίτερα όταν είναι να βρεθούν με ευάλωτους συγγενείς», υπογράμμισε η Βάνα Παπαευαγγέλου προ ημερών.

Από κει και πέρα, η διάθεση των self test συνεχίζεται έως το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου (17.00), οι ενήλικοι πολίτες, εμβολιασμένοι και μη, που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ, θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν ένα self test από τα φαρμακεία της χώρας.

Tο μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά καλούνται όλοι οι πολίτες να υποβληθούν σε self test μέχρι αύριο, ώστε να περιοριστεί το ιικό φορτίο ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι ένα ακόμη δωρεάν self test θα δικαιούνται οι πολίτες και την εβδομάδα μετά την Πρωτοχρονιά (3-7 Ιανουαρίου).

Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι στις βλέψεις της κυβέρνησης και των ειδικών είναι η μονιμοποίηση του μέτρου με τα δωρεάν self test, ώστε να υπάρχει ένας σχετικός έλεγχος της διασποράς του κορονοϊού. Οι αποφάσεις θα κριθούν και από τη συμμετοχή του κόσμου στο όλο εγχείρημα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.