Οι γυναίκες της Ακαδημίας των Σπορ ετοιμάζονται για τον Ολυμπιακό

24 Οκτ. 2025 13:28
Pelop News

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ η οποία για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α2 εθνικής υποδέχεται την Κυριακή στις 5.00 μ.μ. στο «Κ. Πετρόπουλος» την ομάδα του Ολυμπιακού Κερατσινίου.

Οι αθλήτριες της Πατρινής ομάδας έχουν προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα και θα προσπαθήσουν για την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Η ελπιδοφόρα εμφάνιση της πρώτης αγωνιστικής στο Κορωπί,  παρά την ήττα, έδειξε ότι υπήρχαν πολλά χρονικά σημεία του αγώνα,  όπου οι αθλήτριες ήταν ανταγωνιστικές και το ίδιο αναμένεται και στον δεύτερο αγώνα.

Η προπονήτρια Βάσω Βουκελάτου θα παρατάξει τις παρακάτω αθλήτριες:  Μαραγκού, Τσινιά, Κουτελιέρη, Παπανικολάου, Τσαγκαράτου, Χριστοπούλου, Λούη, Λιβάνη, Γρ. Γεωγρίου, Ελ. Γεωργίου, Χαμίτι, Ρούπα, Ρώση, Τριανταφύλλου, Παπαγιαννοπούλου.
