Οι γυναίκες της Ακαδημίας των Σπορ υποδέχονται τον Ολυμπιακό

Για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ, η ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας, θα φιλοξενήσει το Σάββατο στις 6:00 μ.μ. στο “Κ. Πετρόπουλος” τον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Η ομάδα του Ολυμπιακού βρίσκεται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου για την Α1 εθνική κατηγορία γυναικών και μετά το στραβοπάτημα του Κορυδαλλού πριν δύο αγωνιστικές μέσα στην Πάτρα, η ομάδα του Πειραιά θα κατέβει να αγωνιστεί με στόχο την νίκη, ώστε να “κλειδώσει” την δεύτερη προνομιούχο θέση.

Η ομάδα της Βάσως Βουκελάτου θα επιδιώξει την συνέχεια των καλών εμφανίσεων της των τελευταίων αγωνιστικών, παρότι θα αγωνιστεί χωρίς τις δύο αθλήτριες τις Μ. Μαραγκού και Γ. Χαμίτι που βρίσκονται στο Κόσσοβο για τις υποχρεώσεις της εθνικής κορασίδων στην Μεσογειάδα.

Η αθλήτρια της Ακαδημίας των Σπορ Μαρίνα Λούη τονίζει για την αναμέτρηση: «Γνωρίζουμε τις δυνατότητες της ομάδας του Ολυμπιακού μιας και αποτελείται από ένα σύνολο που όλες οι αθλήτριες έχουν μεγάλη συνοχή, αφού αγωνίζονται όλες μαζί αρκετά χρόνια. Είμαστε δύο ομάδες με διαφορετικούς στόχους και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μιας και θα παρουσιαστούμε στον αγώνα με αρκετές ελλείψεις για διάφορους λόγους τραυματισμούς, υποχρεώσεις με εθνική ομάδα, επαγγελματικοί λόγοι, κ.λ.π.».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



