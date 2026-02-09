Οι γυναίκες της Παναχαϊκής “καθάρισαν” την ΕΑΠ και μένουν αήττητες! ΦΩΤΟ

Ασταμάτητη η φετινή γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία νίκησε εύκολα με 3-0 (25-10, 25-10, 26-14) σετ, εντός έδρας την ΕΑΠ για την 15η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ και έκανε το 15 στα 15 επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της.

Το πιθανότερο είναι πως η ομάδα του Αγγελοπούλου δεν θα χρειαστεί να δώσει αγώνες για τα play-offs, καθώς η διάφορα από τον 2ο της βαθμολογίας Ερυθρό Αστέρα είναι στο +7 από τον Ερυθρό Αστέρα, όμως όλα θα ξεκαθαρίσουν σε λίγες αγωνιστικές.

Στα του αγώνα με την ΕΑΠ, η Παναχαϊκή ήταν πολύ καλύτερη, σε όλους τους τομείς και πήρε δίκαια το “τρίποντο”.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αγγελόπουλος): Αρβανιτοπούλου, Καραμούντζου, Σπυροπούλου, Ηλιόπουλου, Κατσή, Μότση, Κατσιμίγα, Κουζαπά, Στεφοπούλου, Καγκελάρη, Γαλανάκη, λίμπερο η Χρυσανθακόπουλου και Κόλια ως λίμπερο.

