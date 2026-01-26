Οι γυναίκες της Παναχαϊκής νίκησαν τον Απόλλωνα και παραμένουν αήττητες!

Οι γυναίκες της Παναχαϊκής νίκησαν τον Απόλλωνα και παραμένουν αήττητες!
26 Ιαν. 2026 12:16
Pelop News

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετατράπηκε το τοπικό ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία παίζοντας πολύ καλό βόλεϊ, επικράτησε με 3-0 (25-17, 25-17, 25-21) σετ, του Απόλλωνα και παραμένει αήττητη στο φετινό πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής.

Η ομάδα του Αρη Αγγελόπουλου ήταν καλύτερε σε όλους τους τομείς και παρότι πάλεψε το σύνολο του Βάϊου Γεωργιόπουλου, η Παναχαϊκή πήρε σχετικά εύκολα και τα τρία σετ και μαζί την «καθαρή» νίκη.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αγγελόπουλος): Σπυροπούλου, Αρβανιτοπούλου, Τσακούμη, Ηλιόπουλου, Ματάλα, Κατσιμίγα, λίμπερο η Χρυσανθακόπουλου (Στεφοπούλου, Κουζάπα,  Γαλανάκη, λίμπερο η Καγκελάρη).

