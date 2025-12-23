Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και είναι μόνες στην κορυφή

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στη Β΄ Εθνική, η γυναικεία ομάδα βoλεϊ της Παναχαϊκής η οποία επικράτησε εντός έδρας με 3-0 (25-15, 25-8, 25-17) σετ, του Ερυθρού Αστέρα για τη 10η αγωνιστική και παραμένει αήττητη.

Οι κοκκινόμαυρες έκαναν πολύ καλή εμφάνιση σε όλο τον αγώνα και υποχρέωσαν τον Ερυθρό Αστέρα στη πρώτη φετινή ήττα στο πρωτάθλημα και έτσι η ΠΓΕ απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής.

Το πρωτάθλημα διακόπτεται για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και οι ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για τη νέα χρονιά, όπου η συνέχεια προμηνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παναχαϊκή-Ερυθρός Αστέρας 3-0

ΕΑΠ-Απόλλων 0-3

Παμβοχαικος-Σπαρτιατικός 1-3

Περσέας Αργους-Δίων Κυπαρισσίας 3-0

Αίολος-Στρατηλάτης 3-0

Αστέρια Αχαΐας-Ολυμπιάδα 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Παναχαϊκή 10 30

Ερυθρός Αστέρας 10 27

——————————–

Περσέας 10 21

Αστέρια Αχαΐας 10 20

Ολυμπιάδα 10 18

Αίολος Αγυιάς 10 17

Απόλλων Π. 10 16

Παμβοχαϊκός 10 9

Διων Κυπαρισσίας 10 9

Σπαρτιατικός 10 9

———————-

ΕΑΠ 10 4

Στρατηλάτης 10 0

ΕΠΟΜΕΝΗ

11η αγωνιστική

Ολυμπιάδα-Παναχαϊκή

Σπαρτιατικός-Αστέρια Αχαΐας

Ερυθρός Αστέρας-Περσέας Άργους

Απόλλων-Παμβοχαϊκός

Στρατηλάτης-ΕΑΠ

Διων Κυπαρισσίας-Αίολος Αγυιάς

