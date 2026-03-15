Οι γυναίκες του Ατρόμητου  λύγισαν από τον πρωτοπόρο Πύργο

15 Μαρ. 2026 19:08
Pelop News

Μεγάλη προσπάθεια έκανε η γυναικεία ομάδα του Ατρόμητου Ζαρουχλεϊκων η οποία όμως λύγισε, καθώς έχασε εντός έδρας με 1-0 από τον πρωτοπόρο και αήττητο Πύργο, για την 15η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής

Η πατρινή ομάδα κοίταξε στα μάτια τον αντίπαλο, είχε ευκαιρίες για ένα γκολ, αλλά κάτι η ατυχία και κάτι η τελική προσπάθεια δεν έφεραν το πολυπόθητο  τέρμα.

Ο Πύργος σκόραρε στο 37΄ κάνοντας το 0-1 και κράτησε το αποτέλεσμα ως το τέλος κάνοντας το 15 στ 15 επιβεβαιώνοντας ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την άνοδο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβαντζή, Φωτείνη, Παπανικολοπούλου, Μούκα, Τζουρά Χορού, Θοδώρη (83΄ Μπαλκάμου), Παϊλα, Μπερερή (59΄ Κουτρουμάνη), Τσάμη, Πουρνιά.

