 Οι γυναίκες του Ατρόμητου νίκησαν την Δόξα και άλωσαν τη Ζάκυνθο

Με το «δεξί» μπήκε στο πρωτάθλημα η γυναικεία ομάδα του Ατρόμητου Ζαρουχλεϊκων η οποία επικράτησε σχετικά εύκολα εκτός έδρας με 2-0 της Δόξας Πηγαδακίων, για την 1η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και έδειξε με το …καλημέρα οτι έχει υψηλούς στόχους για τα φετινή σεζόν.

Η πατρινή ομάδα έφυγε με τους τρεις βαθμούς από το νησί χάρη στα γκολ της Μπαρλα (86΄) και Παπανικολοπουλου (50΄), ενώ η Νταβατζή απέκρουσε πέναλτι στο 90΄ κρατώντας το 2-0.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβατζή, Τζούρα, Παπανικολοπούλου, Μούκα, Παπακυριαζή, Μπαρλά, Μερτή (82΄ Ακαρέπη), Τσάμη (90΄ Γκοτσούλια), Χόρου (46΄ Φωτείνη), Λαζανά, Συρμή.

