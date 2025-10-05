 Οι γυναίκες του Ατρόμητου νίκησαν την Δόξα και άλωσαν τη Ζάκυνθο

 Οι γυναίκες του Ατρόμητου νίκησαν την Δόξα και άλωσαν τη Ζάκυνθο
05 Οκτ. 2025 18:39
Pelop News

Με το «δεξί» μπήκε στο πρωτάθλημα η γυναικεία ομάδα του Ατρόμητου Ζαρουχλεϊκων η οποία επικράτησε σχετικά εύκολα εκτός έδρας με 2-0 της Δόξας Πηγαδακίων, για την 1η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και έδειξε με το …καλημέρα οτι έχει υψηλούς στόχους για τα φετινή σεζόν.

Η πατρινή ομάδα έφυγε με τους τρεις βαθμούς από το νησί χάρη στα γκολ της Μπαρλα (86΄) και Παπανικολοπουλου (50΄), ενώ η Νταβατζή απέκρουσε πέναλτι στο 90΄ κρατώντας το 2-0.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβατζή, Τζούρα, Παπανικολοπούλου, Μούκα, Παπακυριαζή,  Μπαρλά, Μερτή (82΄ Ακαρέπη), Τσάμη (90΄ Γκοτσούλια), Χόρου (46΄ Φωτείνη), Λαζανά, Συρμή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:52 Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό μετά την ένταση με τη Λευκωσία
18:44 Πέθανε στα 93 του ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης
18:39  Οι γυναίκες του Ατρόμητου νίκησαν την Δόξα και άλωσαν τη Ζάκυνθο
18:36 Λαμία: Άγριο ξύλο με παρέες κοριτσιών στο κέντρο – Έσυραν κοπέλα
18:28 Θοδωρής Ελευθεριάδης (Συγγενής θύματος): «Δεν ζητάμε καμία καθυστέρηση της δίκης για τα Τέμπη»
18:20 Αεροδιακομιδή βρέφους από τη Μυτιλήνη: Έπεσε πάνω του καυτό τσάι
18:12 Η Αττική σε κίνδυνο: Μειωμένα κατά 60% τα αποθέματα νερού
18:06 Ηττες για Παναχαϊκή – Θύελλα, επιτέλους νίκη ο Παναιγιάλειος
18:04 Νέα φιλικά για τις γυναίκες της ΕΑΠ
17:56 Θετικό ντεμπούτο για τον νέο γκαρντ του Ολυμπιακού Φρανκ Νιλικίνα
17:48 Ιερά Οδός: «Για χιλιοστά γλύτωσα το μάτι μου» – Τι λέει το θύμα της επίθεσης με κατσαβίδι από τον 25χρονο διανομέα
17:40 Χανιά: Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση τουρίστα που λιποθύμησε σε δύσβατο μονοπάτι
17:32 Ενδοοικογενειακή βία: Ολο και πιο «βαρύ» το χέρι των Αχαιών – Δύο περιστατικά την ημέρα
17:24 Θανάσης Παπαδόπουλος: Η Γερμανία η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος προς την Ελλάδα
17:16 Οι αιώνια έφηβοι/απόφοιτοι 1985 του 3ου Λυκείου Πατρών το γιόρτασαν ΦΩΤΟ
17:08 Κρίσιμα τραυματίας σε τροχαίο κοντά στα σφαγεία του Αχελώου
16:55 Επιστρέφουν με ειδική πτήση οι 27 Ελληνες ακτιβιστές που φυλακίστηκαν από τους Ισραηλινούς
16:50 Γ’ Εθνική: Τα αποτελέσματα στο α’ ημίχρονο των αγώνων
16:49 Αυτούς επέλεξε ο ΣΚΑΪ στη…θέση της Τατιάνας Στεφανίδου
16:43 Δολοφονία Λυγγερίδη: Αποφυλακίστηκε βασικός κατηγορούμενος λόγω προθεσμίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ