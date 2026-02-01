Οι γυναίκες του Ατρόμητου πήραν εύκολα το ντέρμπι

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής στην Β΄ Εθνική Γυναικών η ομάδα του Ατρόμητου η οποία επικράτησε σήμερα εύκολα εντός έδρας με 5-0 του Ικάρου Πετρωτού και παραμένει ψηλά στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Ψαλτάκη ήταν καλύτερη και επιβλήθηκε με την Πουρνιά να πετυχαίνει δυο γκολ, δυο γκολ η Παϊλα και ένα γκολ η Μούκα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Νταβαντζή, Φωτείνη (65΄ Τζουρά), Παπανικολοπούλου (81΄’ Μπαλκάμου), Παϊλα, Ακαρέπη, Μούκα, Συρμή (77΄Κουτρουμάνη), Λαζανά, Χόρου (65΄Θοδωρη), Τσάμη, Πουρνιά (77΄Μπερερή).

 

