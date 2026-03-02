Οι γυναίκες του ΝΟΠ ανεβάζουν «στροφές» για τον Πανιώνιο

Οι γυναίκες του ΝΟΠ ανεβάζουν «στροφές» για τον Πανιώνιο
02 Μαρ. 2026 13:07
Pelop News

Να αφήσει πίσω της την ήττα από τη ΝΕΠ στο τοπικό ντέρμπι, θέλει η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχει στρέψει την προσοχή της στον εκτός έδρας αγώνα της Τέταρτης με τον Πανιώνιο. Φυσικά η πατρινή ομάδα είναι αουτσάιντερ, καθώς ο Πανιώνιος είναι πολύ πιο δυνατός και έχει μέχρι στιγμής 24 βαθμούς.

Το σύνολο του Κανελλόπουλου θα προσπαθήσει να δείξει καλό πρόσωπο και να συλλέξει εμπειρίες ενόψει των επομένων αγώνων που έρχονται. Ο ΝΟΠ ψάχνει εναγώνιας βαθμούς  για να βελτίωση την βαθμολογική του θέση και κυρίως να ξεπεράσει την Ηλιούπολη που είναι από τους ανταγωνιστές στην μάχη της παραμονής.

Το σαββατοκύριακο, ο ΝΟΠ έκανε προπόνηση στο «Πεπανός» και το σημαντικό είναι ότι ότι δεν υπάρχουν απουσίες για τον τεχνικό Βασίλη Κανελλόπουλο.

 

 

