Οι γυναίκες του ΝΟΠ χωρίς άγχος με Ολυμπιακό

Μια από τις πιο δύσκολες αποστολές στο φετινό πρωτάθλημα έχει σήμερα το μεσημέρι (14.00) η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται τον ισχυρό Ολυμπιακό, για την 18η αγωνιστική της water polo league.

Η ερυθρόλευκη ομάδα είναι η πιο δυνατή το πρωτάθλημα και μια από τις πιο ισχυρές στην Ευρώπη κι είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

Οι αθλήτριες του Κανελλόπουλου έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια πολύ δυνατή προπόνηση ενόψει των επόμενων αγώνων, ενώ το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα

Τον σημερινό αγώνα θα σφυρίξουν οι Μάρκοβιτς-Στεφανάκης.

