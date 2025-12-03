Οι γυναίκες του ΝΟΠ εκτός έδρας με ΠΑΟΚ

Μια ακόμα δύσκολη αποστολή έχει σήμερα το μεσημέρι (14.30) η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας, τον ΠΑΟΚ, σε εξ αναβολής αγώνα για την 8η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα είχε καταθέσει αίτημα για να αναβληθεί ο αγώνας λόγω κινητοποιήσεων των αγροτών, όμως το αίτημα δεν έγινε δεκτό και ο αγώνας θα γίνει κανονικά.

Πάντως, το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν απουσίες για τον τεχνικό Κανελλόπουλο, ενώ η αποστολή αναχώρησε νωρίς το πρωί.

Τον αγώνα θα σφυρίξουν οι Σπανούδης-Καρούλης.

