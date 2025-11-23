Οι γυναίκες του ΝΟΠ κρίσιμη μάχη με την Ηλιούπολη

Σήμερα θα γίνει η μονομαχία της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠ η οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ηλιούπολη, για την 10η αγωνιστική.

Το παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο γιατί οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και ο ΝΟΠ θα τα δώσει όλα για να πάρει τη νίκη και να κάνει βήμα παραμονής.

Το θετικό για τον Κανελλόπουλο είναι οτι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα.

* Tο Ηλιούπολη-ΝΟΠ θα σφυρίξουν οι Μαρκοπούλου-Μιχαηλίδου.

