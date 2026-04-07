 Οι γυναίκες του ΝΟΠ λύγισαν από τη Γλυφάδα

07 Απρ. 2026 20:07
Pelop News

Δεν μπόρεσαν να κάνουν την έκπληξη οι γυναίκες του ΝΟΠ οι οποίες έχασαν σήμερα εκτός έδρας με 9-4, από τη Γλυφάδα για την 20η αγωνιστική της water polo league και έτσι «αποχαιρέτησε» με ήττα πριν από την διακοπή λόγω του Πάσχα.

Η πατρινή ομάδα μένει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και συνεχίζει να κυνηγά την Ηλιούπολη την οποία θα φιλοξενήσει την τελευταία αγωνιστική με στόχο να τν κερδίσει και να αποκτήσει το πλεονέκτημα έδρας.

Στα του σημερινού αγώνα οι άμυνες είχαν την τιμητική τους, ωστόσο ο ΝΟΠ έμεινε για ένα ημίχρονο χωρίς γκολ και αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Γλυφάδα να αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα με 2-0.

Στη συνεχεία η Αθηναϊκή ομάδα διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με 9-4.

Τα 8λεπτυα: 1-0, 1-0, 2-2, 5-2.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Κ. Ζαφειράκη, Κροτό 2, Γροζοπούλου  1, Ράντονιτς 1.

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Τζέι Ντι Βανς: Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν, διαβουλεύσεις στο κόκκινο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ
21:20 Πέθανε ο θρυλικός Μιρτσέα Λουτσέσκου
21:11 Η μεγάλη ασπίδα για την καρδιά: Είναι αρκετά μόλις 30 γραμμάρια ημερησίως
21:00 Ο χορός των δελφινιών και το όμορφο θέαμα στην παραλία της Κάτω Γατζέας στο Νότιο Πήλιο, ΒΙΝΤΕΟ
20:51 Interview: Στο 12,2% το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ
20:41 Κωνσταντοπούλου: «Κύριε Μητσοτάκη, αυτοί σας μείνανε: οι Βορίδηδες, οι Φλωρίδηδες, οι Γεωργιάδηδες, οι Σεβαστίδηδες»
20:30 Γερμανία: Τα τεμένη πολλαπλασιάζονται, ενώ οι χριστιανικοί ναοί μειώνονται
20:21 Απίστευτο, στο Αγρίνιο τράκαραν μέσα στο νεκροταφείο! ΦΩΤΟ
20:10 Πάτρα: Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα έπεσε ο μεγάλος λαχνός του ΣΚΡΑΤΣ, ο σούπερ τυχερός θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες
20:07  Οι γυναίκες του ΝΟΠ λύγισαν από τη Γλυφάδα
19:57 Πάνω από 1.500 νεκροί ο τραγικός απολογισμός στο Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα
19:46 Τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική: Πάνω από 600.000 ευρώ η λεία εγκληματικής οργάνωσης
19:36 Η Ελλάδα επέστρεψε από το -7 και πέτυχε επική ανατροπή
19:26 Τραγωδία δίχως τέλος, τουλάχιστον 188 νεκροί εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει Πακιστάν και Αφγανιστάν
19:16 Βόλος: Πατέρας και γιος ξυλοκόπησαν 54χρονο για ζημιά 150 ευρώ σε υδρορροή ύψους
19:11 Ελληνικό FBI: Συνέλαβε 34χρονο στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης, που έκανε διακίνηση με ταξί! ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Τώρα οι παρακολουθήσεις τηλεφώνων είναι καλές; 
18:50 Τροχαίο στον Βόλο με ΙΧ να μπαίνει σε πολυκατοικία! ΦΩΤΟ
18:45 Πετρέλαιο: Οι απειλές Τραμπ στο Ιράν σπρώχνουν ξανά ψηλά τις τιμές
18:40 Καιρός: Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 28 βαθμούς! Πού αναμένονται βροχές τη Μεγάλη Τετάρτη
