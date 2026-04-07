 Οι γυναίκες του ΝΟΠ λύγισαν από τη Γλυφάδα

Δεν μπόρεσαν να κάνουν την έκπληξη οι γυναίκες του ΝΟΠ οι οποίες έχασαν σήμερα εκτός έδρας με 9-4, από τη Γλυφάδα για την 20η αγωνιστική της water polo league και έτσι «αποχαιρέτησε» με ήττα πριν από την διακοπή λόγω του Πάσχα.

Η πατρινή ομάδα μένει στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και συνεχίζει να κυνηγά την Ηλιούπολη την οποία θα φιλοξενήσει την τελευταία αγωνιστική με στόχο να τν κερδίσει και να αποκτήσει το πλεονέκτημα έδρας.

Στα του σημερινού αγώνα οι άμυνες είχαν την τιμητική τους, ωστόσο ο ΝΟΠ έμεινε για ένα ημίχρονο χωρίς γκολ και αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Γλυφάδα να αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα με 2-0.

Στη συνεχεία η Αθηναϊκή ομάδα διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με 9-4.

Τα 8λεπτυα: 1-0, 1-0, 2-2, 5-2.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Κ. Ζαφειράκη, Κροτό 2, Γροζοπούλου 1, Ράντονιτς 1.

