Οι γυναίκες του ΝΟΠ με προβλήματα κόντρα στο Ρέθυμνο

Με απουσίες αναμένεται να παραταχθεί η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία θα παίξει το Σάββατο (14.30) με το Ρέθυμνο, σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι.

Οι δυο ομάδες είναι στη τελευταία θέση της βαθμολογίας και όποια νικήσει, θα αποκτήσει προβάδισμα για τη μάχη της παραμονής.

Πάντως, η ομάδα του Κανελλόπουλου θα παραταθεί με απουσίες, καθώς 5 αθλήτριες ταλαιπωρούνται από πυρετό με αποτέλεσμα να μην έχουν προπονηθεί, ωστόσο σήμερα θα δοκιμάσουν ορισμένες να μπουν στην προπόνηση και όλα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα.

