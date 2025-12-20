Οι γυναίκες του ΝΟΠ με Βουλιαγμένη, η ΝΕΠ με Γλυφάδα
Η τελευταία μάχη για το 2025 θα γίνει σήμερα στην Α1 Εθνική πόλο γυναικών και η ομάδα του ΝΟΠ υποδέχεται το μεσημέρι (14.00) την Βουλιαγμένη, για την 13η αγωνιστική.
Η πατρινή ομάδα που θα παραταχθεί χωρίς την Κροτό –βρίσκεται στην Αμερική- είναι το αουτσάιντερ κόντρα στην ιστορική ομάδα, όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι.
Ο ΝΟΠ θα παλέψει να πάρει κάτι θετικό και να κλείσει ιδανικά τη σεζόν. Στο αγωνιστικό σκέλος, η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα με τον Κανελλόπουλο να υπολογίζει όλες τις παίκτριες.
Η ΝΕΠ ΜΕ ΓΛΥΦΑΔΑ
Η δεύτερη ομάδα της Πάτρας, η ΝΕΠ παίζει το απόγευμα (19.00) εκτός έδρας με την Γλυφάδα και θέλει να πάρει τη νίκη για να αναρριχηθεί στον βαθμολογικό πίνακα.
Η Πατρινή ομάδα ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία τους και ο Γιώργος Τσόκας έχει όλες τις παίκτες διαθέσιμες.
- Το ΝΟΠ-Βουλιαγμένη ορίστηκε να σφυρίξουν οι Αχλαδιώτης-Κυρανής και το Γλυφάδα-ΝΕΠ οι Μαρκοπούλου-Μιχαηλίδου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News