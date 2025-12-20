Οι γυναίκες του ΝΟΠ με Βουλιαγμένη, η ΝΕΠ με Γλυφάδα

20 Δεκ. 2025 12:40
Η τελευταία μάχη για το 2025 θα γίνει σήμερα στην Α1 Εθνική πόλο γυναικών και η ομάδα του ΝΟΠ υποδέχεται το μεσημέρι (14.00) την Βουλιαγμένη, για την 13η αγωνιστική.

Η πατρινή ομάδα που θα παραταχθεί χωρίς την Κροτό –βρίσκεται στην Αμερική- είναι το αουτσάιντερ κόντρα στην ιστορική ομάδα, όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι.

Ο ΝΟΠ θα παλέψει να πάρει κάτι θετικό και να κλείσει ιδανικά τη σεζόν.  Στο αγωνιστικό σκέλος, η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χωρίς  προβλήματα με τον Κανελλόπουλο να υπολογίζει όλες τις παίκτριες.

Η ΝΕΠ ΜΕ ΓΛΥΦΑΔΑ

Η δεύτερη ομάδα της Πάτρας, η ΝΕΠ παίζει το απόγευμα (19.00) εκτός έδρας με την Γλυφάδα και θέλει να πάρει τη νίκη για να αναρριχηθεί στον βαθμολογικό πίνακα.

Η Πατρινή ομάδα ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία τους και ο Γιώργος Τσόκας έχει όλες τις παίκτες διαθέσιμες.

  • Το ΝΟΠ-Βουλιαγμένη ορίστηκε να σφυρίξουν οι Αχλαδιώτης-Κυρανής και το Γλυφάδα-ΝΕΠ οι Μαρκοπούλου-Μιχαηλίδου.

 

 

