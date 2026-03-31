Οι γυναίκες του ΝΟΠ νέα δύσκολη αποστολή, υποδέχονται τον ΠΑΟΚ

Μια ακόμα δύσκολη αποστολή έχει σήμερα η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία το απόγευμα (19.30) υποδέχεται, τον ΠΑΟΚ για την 19η αγωνιστική της water polo league.

Η πατρινή ομάδα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να δείξει καλό πρόσωπο απέναντι στον δικέφαλο του Βορρά που έχει πολύ δυνατό ρόστερ και έχει έμπειρες παίκτριες.

Δεν είναι τους αγώνες που … υπολογίζει η ομάδα του ΝΟΠ, όμως ακόμα και ένας βαθμός θα είναι πολύ θετικός στη μάχη που κάνει για την παραμονή.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες με τον Βασίλη Κανελλόπουλο να υπολογίζει όλες τις αθλήτριες.

* Τον αγώνα θα σφυρίξουν οι Λευτέρης Τετζαλίδης, Παναγιώτης Γιαννέλλης.

