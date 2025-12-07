Οι γυναίκες του ΝΟΠ στο “Πεπανός” με τα Χανιά

Δράση έχει κανονικά και η Water Polo League γυναικών με την διεξαγωγή της 11ης αγωνιστικής, όπου μάχεται ο ΝΟΠ.

Ο ΝΟΠ αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα (18.00) εντός έδρας με τα Χανιά με στόχο να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει βήμα παραμονής.

Η ομάδα της Κρήτης βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και εφόσον τα κορίτσια του Κανελλόπουλου πιάσουν καλή απόδοση, τότε μπορούν τη νίκη.

Το θετικό για τον τεχνικό Βασίλη Κανελλόπουλο είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα.

