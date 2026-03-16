Οι γυναίκες του ΝΟΠ τεστάρουν δυνάμεις με τον ισχυρό Ολυμπιακό

16 Μαρ. 2026 17:39
Pelop News

Την ευκαιρία να κάνει μια πολύ δυνατή προπόνηση έχει αύριο το μεσημέρι (14.00) η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται τον ισχυρό Ολυμπιακό, για την 18η αγωνιστική της water polo league.

Ο αγώνας θα γίνει αύριο λόγω των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού ο οποίος είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει τη νίκη.

Η πατρινή ομάδα θα έχει την ευκαιρία να κάνει μια πολύ δυνατή προπόνηση ενόψει των επομένων κρίσιμων αγώνων που έρχονται και θα κρίνουν την παραμονή.

Η προετοιμασία  συνεχίστηκε χθες για τον Βασίλη Κανελλόπουλο και τις αθλήτριες και θα ολοκληρωθεί σήμερα με απογευματινή προπόνηση και το θετικό για τον τεχνικό είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα.

