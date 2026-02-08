Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από Ανδρογέα

Δεν τα κατάφερε στο Λίντο στο παιχνίδι με τον Ανδρογέα ο Προμηθέας. Συγκεκριμένα, τα κορίτσια της πατρινής ομάδας γνώρισαν την ήττα με 82-39 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της Β΄ Υποκατηγορίας της Α2 Εθνικής Γυναικών μπάσκετ και παραμένουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Διαιτητές: Σταγάκη-Αλ. Πετράκης. Τα 10λεπτα: 22-9, 40-20 (ημ.), 59-31, 82-39.

ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ (Ανυφαντάκης): Δανδουλάκη 13, Βαρελτζή 4, Μανουκάκη 17 (3), Αργυροπούλου 5, Μηλιάρα 9, Μαργέλου 11 (1), Βαρδαβά 8 (2), Βεργιτσάκη 3, Γκανάτσιου 6, Παπαγιαννάκη, Παναγιωτάκη 6, Δροσίτη.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κακαφώνης): Θεοδωροπούλου 10 (1), Ζαχαροπούλου 8, Κορακή 2, Παπαδοπούλου 2, Μιχαλοπούλου 5, Κοντογεωργλακη 3 (1), Δεληστάθη 9, Οικονόμου.

Στις 15/2 (15:00) οι «Προμηθίνες» θα υποδεχθούν την Αγία Παρασκευή στο «Promitheas Park».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



