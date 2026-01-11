Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τα Μελίσσια

Για την 9η αγωνιστική στη Β΄ Υποκατηγορία του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Γυναικών του μπάσκετ, ο Προμηθέας ηττήθηκε από τα Μελίσσια στο «Promitheas Park» με 61-33.

Διαιτητές: Μπολάνο-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 5-30, 10-49 (ημ.), 21-56, 33-61.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Θεοδωροπούλου 18 (1), Συρμακέση 4, Λουζιώτη 3, Χρόνη, Δεληστάθη 2, Ζαχαροπούλου, Γούση 2, Καλαμαλίκη, Μιχαλοπούλου, Παπαδοπούλου 2, Παπαθανασίου 2, Σταμούλη.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ (Καλογερόπουλος): Κοιλιαρίδη 5 (1), Κυρίδη 8 (2), Κριμιτζά 6, Κασιμάτη 9 (1), Κυριακάκη 2, Φουστέρη 2, Μεσίνι 14 (4), Κωνσταντινίδου 2, Βουγιούκα 7 (1), Πουραϊμη 6 (2), Παρθενίου, Χατζοπούλου.

Την Κυριακή 18/1 (14.00) οι «Προμηθίνες» θα παίξουν, εκτός έδρας, με αντίπαλο τον Πορφύρα.

