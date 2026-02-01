Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τον Ανταίο

Την ήττα από τον Ανταίο στην Πάτρα με σκορ 74-45 γνώρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Διαιτητές: Χαρ. Αποστολόπουλος-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 12-16, 23-47 (ημ.), 33-68, 45-74.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κακαφώνης): Θεοδωροπούλου 8, Συρμακέση 10 (1), Ζαχαροπούλου 7 (2), Κοντογιωργάκη, Μιχαλοπούλου 10 (1), Παπαδοπούλου, Χρόνη 6, Σταμούλη 4, Κορακή,Οικονόμου.

ΑΝΤΑΙΟΣ (Μούλη – Βασιλάκος): Πατσιατζή 12 (2), Ταμπάκου13, Αγκάι 7 (1), Παπαζήση 2, Καρρά 11 (1), Παναγιωτοπούλου 6 (1), Πολύζου 2, Θεοδοσουλάκη 5 (1), Γοργόγιαννη 2, Παναγιωτίδη 10 (1), Ραμαντάνη 4, Μαστροδημήτρη.

