Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τον Ανταίο

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα δεν τα κατάφερε στο σημερινό εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Ανταίο για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.

Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τον Ανταίο Δεν τα κατάφερε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα
01 Φεβ. 2026 18:13
Pelop News

Την ήττα από τον Ανταίο στην Πάτρα με σκορ 74-45 γνώρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Διαιτητές: Χαρ. Αποστολόπουλος-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 12-16, 23-47 (ημ.), 33-68, 45-74.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κακαφώνης): Θεοδωροπούλου 8, Συρμακέση 10 (1), Ζαχαροπούλου 7 (2), Κοντογιωργάκη, Μιχαλοπούλου 10 (1), Παπαδοπούλου, Χρόνη 6, Σταμούλη 4, Κορακή,Οικονόμου.
ΑΝΤΑΙΟΣ (Μούλη – Βασιλάκος): Πατσιατζή 12 (2), Ταμπάκου13, Αγκάι 7 (1), Παπαζήση 2, Καρρά 11 (1), Παναγιωτοπούλου 6 (1), Πολύζου 2, Θεοδοσουλάκη 5 (1), Γοργόγιαννη 2, Παναγιωτίδη 10 (1), Ραμαντάνη 4, Μαστροδημήτρη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:53 Ο Αρης έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, νίκησε τον Παναθηναϊκό!
18:47 Πάτρα: Έκλεισε ξανά η Ακτή Δυμαίων λόγω του νερού
18:39 Ουκρανία: Drone χτύπησε λεωφορείο, 12 νεκροί
18:29 Gen A Stars U16: Ο Προμηθέας ήττα από Ολυμπιακό
18:20 Κατερίνη: Κινηματογραφική ληστεία με λεία κοσμήματα 300.000!
18:13 Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τον Ανταίο
18:10 Στην αγαπημένη του Καλαμάτα ο Αντώνης Σαμαράς
18:00 Πάτρα: Έξτρα προσβασιμότητα σε τέσσερις παραλίες – Εργα με 220.000 ευρώ
17:49 Νεκρός άνδρας στη Νέα Πέραμο, έγκλημα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
17:39 Διπλή τραγωδία στην Τουρκία με τροχαία δυστυχήματα
17:30 Συγκίνηση και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του Απόλλωνα
17:20 Χάνει Νιφορόπουλο – Καμπεράι η Παναχαϊκή!
17:12 Καλλιάνος για Αττική: Μην εφησυχάζετε… Ερχονται καταιγίδες!
17:05 Μαρίνα Κωνσταντίνου: Γυναίκα πιλότος και πρότυπο ζωής – Από το Super Puma σε αγώνες δρόμου
17:00 «Χ»αμογέλασε περισσότερο η Παναχαϊκή, άνετος ο Παναιγιάλειος
16:57 Ο Προμηθέας βραβεύθηκε από την «Καλλιπάτειρα» για το «Good Athlete Better Person»
16:54 Το ΠΑΣΟΚ Αχαϊας, με αφορμή το δυστύχημα στη «Βιολάντα», προτείνει λύσεις
16:49 Αιγιάλεια: «Χαλασμός Κυρίου» στο παραλιακό μέτωπο… ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
16:41 Ποτάμι έγινε ξανά το κέντρο της Μανωλάδας
16:32 Ο Δένδιας στην πλατεία Ιωάννη Καποδίστρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ