Οι Γυναίκες του Προμηθέα ήττα από τον Ανταίο
Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα δεν τα κατάφερε στο σημερινό εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Ανταίο για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.
Την ήττα από τον Ανταίο στην Πάτρα με σκορ 74-45 γνώρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.
Διαιτητές: Χαρ. Αποστολόπουλος-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 12-16, 23-47 (ημ.), 33-68, 45-74.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κακαφώνης): Θεοδωροπούλου 8, Συρμακέση 10 (1), Ζαχαροπούλου 7 (2), Κοντογιωργάκη, Μιχαλοπούλου 10 (1), Παπαδοπούλου, Χρόνη 6, Σταμούλη 4, Κορακή,Οικονόμου.
ΑΝΤΑΙΟΣ (Μούλη – Βασιλάκος): Πατσιατζή 12 (2), Ταμπάκου13, Αγκάι 7 (1), Παπαζήση 2, Καρρά 11 (1), Παναγιωτοπούλου 6 (1), Πολύζου 2, Θεοδοσουλάκη 5 (1), Γοργόγιαννη 2, Παναγιωτίδη 10 (1), Ραμαντάνη 4, Μαστροδημήτρη.
