Οι Γυναίκες του Προμηθέα ηττήθηκαν από τον Πορφύρα

Την ήττα από τον Πορφύρα, εκτός έδρας, με σκορ 57-41 γνώρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Διαιτητές: Μαλολάρι-Χαϊνά. Τα 10λεπτα: 19-11, 30-15 (ημ.), 43-29, 57-41.

ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Αράπης): Παπαδοπούλου 5, Κυριακούδη 29 (4), Κλείτσα 4, Αναστασοπούλου 13, Μπαλαμπάνη 2, Γκιολέκα, Φραγγέα 2, Θεοδώρου 2, Μάνου.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Θεοδωροπούλου 10 (1), Λουζιώτη 5, Ζαχαροπούλου 13 (4), Δεληστάθη 4, Μιχαλοπούλου 2, Χρόνη, Παπαδοπούλου, Κοντογεωργάκη 5 (1), Σκαλιαρίνι 2, Κορακή, Παπαθανασίου.

