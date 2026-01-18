Οι Γυναίκες του Προμηθέα ηττήθηκαν από τον Πορφύρα
Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα δεν τα κατάφερε στο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Πορφύρα για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.
Την ήττα από τον Πορφύρα, εκτός έδρας, με σκορ 57-41 γνώρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.
Διαιτητές: Μαλολάρι-Χαϊνά. Τα 10λεπτα: 19-11, 30-15 (ημ.), 43-29, 57-41.
ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Αράπης): Παπαδοπούλου 5, Κυριακούδη 29 (4), Κλείτσα 4, Αναστασοπούλου 13, Μπαλαμπάνη 2, Γκιολέκα, Φραγγέα 2, Θεοδώρου 2, Μάνου.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Θεοδωροπούλου 10 (1), Λουζιώτη 5, Ζαχαροπούλου 13 (4), Δεληστάθη 4, Μιχαλοπούλου 2, Χρόνη, Παπαδοπούλου, Κοντογεωργάκη 5 (1), Σκαλιαρίνι 2, Κορακή, Παπαθανασίου.
