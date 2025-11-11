Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία

Αυτή την στιγμή η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία.

Πετρέλαιο
11 Νοέ. 2025 10:34
Pelop News

Κάλεσμα για διακοπή των αγορών ρωσικής ενέργειας απηύθυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) προς τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ασκώντας πίεση σε χώρες – μέλη όπως η Τουρκία, ακόμη και καθώς μειώνουν τις αγορές τους.

Συγκεκριμένα, η προτροπή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των συμμάχων από τη ρωσική ενέργεια και την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας της Συμμαχίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το μήνυμα διαβιβάστηκε από τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τη Δευτέρα (10.11.25), ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία. Τα διυλιστήρια της άρχισαν πρόσφατα να μειώνουν τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους δύο κορυφαίους παραγωγούς της Μόσχας, αλλά η χώρα δεν σχεδιάζει να σταματήσει εντελώς τις αγορές.

Η Ρωσία είναι επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Τουρκίας και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται επί του παρόντος μακροπρόθεσμα συμβόλαια, καθώς οι υπάρχουσες συμφωνίες πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:47 Εφυγε από τη ζωή μια μεγάλη φυσιογνωμία των γηπέδων της Αχαΐας
10:44 Νέα χορηγία για τη στήριξη των Ακαδημιών της ΝΕΠ
10:39 Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, τι «δείχνουν» τα μοντέλα για τη Δυτική Ελλάδα
10:38 ΑΑΔΕ: Ξεσκεπάστηκε απάτη με μεταχειρισμένα πολυτελή οχήματα, βουλγαρική «βιτρίνα»
10:37 Καταστηματάρχες Τριών Ναυάρχων: «Τέτοιο φαινόμενο δεν είχαμε ξαναδεί!» – Φωτογραφίες
10:34 Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία
10:32 ΟΛΠΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τη χωροθέτηση της βάσης υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων
10:30 Πάτρα – Γεωτρήσεις: Βάση υποστήριξης στο νέο λιμάνι, τονίζει ο ΟΛΠΑ – Η αντίδραση Πελετίδη
10:26 Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση του brent κάτω από τα 64 δολάρια
10:25 Μήνυση της «Νέας Πάτρας» για μισθώτρια εταιρεία του Δήμου
10:18 Πάτρα: Εκοιμήθη ο ιερέας Ιωάννης Τσοκανάς, σήμερα η κηδεία
10:17 Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κώστα Αντίοχου
10:10 Φονική έκκρηξη στο Νέο Δελχί: Τι ψάχνουν οι Αρχές
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Αλεξανδρούπολη: Ενταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, «αποκλεισμένο» το αεροδρόμιο λόγω Μητσοτάκη ΦΩΤΟ
10:03 Δράση για τον μητρικό θηλασμό στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ
9:57 Κικίλιας: «Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και την ευημερία των χωρών της Μεσογείου»
9:55 Στις 21 Νοεμβρίου συνεχίζεται η δίκη Κοροβέση: Αποκαλύψεις κατά την εξέταση μαρτύρων – «Τους είπα να σταματήσουν»
9:40 Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο παλαιοημερολογήτης και youTuber ιερέας, πώς δρούσε η σπείρα ναρκωτικών
9:32 Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέα Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την ηγεσία της Φον ντερ Λάιεν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ