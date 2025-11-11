Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία

Κάλεσμα για διακοπή των αγορών ρωσικής ενέργειας απηύθυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) προς τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ασκώντας πίεση σε χώρες – μέλη όπως η Τουρκία, ακόμη και καθώς μειώνουν τις αγορές τους.

Συγκεκριμένα, η προτροπή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των συμμάχων από τη ρωσική ενέργεια και την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας της Συμμαχίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το μήνυμα διαβιβάστηκε από τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τη Δευτέρα (10.11.25), ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία. Τα διυλιστήρια της άρχισαν πρόσφατα να μειώνουν τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους δύο κορυφαίους παραγωγούς της Μόσχας, αλλά η χώρα δεν σχεδιάζει να σταματήσει εντελώς τις αγορές.

Η Ρωσία είναι επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Τουρκίας και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται επί του παρόντος μακροπρόθεσμα συμβόλαια, καθώς οι υπάρχουσες συμφωνίες πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους.

