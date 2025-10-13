Οι Ιταλοί που συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος» και οι 90χρονοι ΦΩΤΟ

Εκτός από την μεγάλη συμμετοχή σε όλα τα αγωνίσματα του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου «Φάνης Τσιμιγκάτος», δυο ήταν τα αξιοσημείωτα της φετινής διοργάνωσης. Το ένα ότι υπήρχε διεθνή παρουσία με την συμμετοχή δυο ιταλών δρομέων, της Κολίβα Μπενεντετα και του Στέφανο Τσεζέρα οι οποίοι με δικά τους έξοδα ήρθαν στην Πάτρα και συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο.

Οι δυο ιταλοί που είναι επαγγελματίες δρομείς, γνώριζαν για την δυναμικότητα του αγώνα από τον γυμναστή Γιώργο Τάνταρο και αποφάσισαν να έρθουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.

«Η εμπειρία μου ήταν πολύ ωραία, ισχύει ότι η διαδρομή στο Ημιμαραθώνιο της Πάτρας είναι πολύ ωραία και ευχαριστήθηκα την συμμετοχή μου» δήλωσε μετά τη νίκη της η Κολίβα Μπενεντέτα.

Επίσης, ξεχωριστό «χρώμα» έδωσε η παρουσία δυο ηλικιωμένων δρομέων από την Μεσσηνία, του 93χρόνου Παναγιώτη Δούση και της 92χρονης Σταματίας Φώτα που ήρθαν, έτρεξαν στα 5 χιλιόμετρα και όπως ήταν φυσικό έκλεψαν το χειροκρότημα όλων.

«Ήρθαμε να τρέξουμε γα τνα τιμήσουμε τη μνήμη του Φάνη Τσιμιγκάτου με τον οποίο είχαμε τρέξει μαζί σε πολλούς αγώνες» δήλωσε ο Παναγιώτης Δούσης που έστειλε μήνυμα σε όλους μας για να σηκωθούμε από τον καναπέ.

