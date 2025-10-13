Οι Ιταλοί που συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος» και οι 90χρονοι ΦΩΤΟ

Μπορεί λόγω του κόντρα ανέμου να μην καταγράφηκε ρεκόρ αγώνα, όμως το σίγουρο είναι οτι συμμετείχαν περισσότεροι δρομείς από πέρσι

Οι Ιταλοί που συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος» και οι 90χρονοι ΦΩΤΟ
13 Οκτ. 2025 12:53
Pelop News

Εκτός από την μεγάλη συμμετοχή σε όλα τα αγωνίσματα του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου «Φάνης Τσιμιγκάτος», δυο ήταν τα αξιοσημείωτα  της φετινής διοργάνωσης. Το ένα ότι υπήρχε διεθνή παρουσία με την συμμετοχή δυο ιταλών δρομέων, της Κολίβα Μπενεντετα και του Στέφανο Τσεζέρα  οι οποίοι με δικά τους έξοδα ήρθαν στην Πάτρα και συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο.

Οι δυο ιταλοί που είναι επαγγελματίες δρομείς, γνώριζαν για την δυναμικότητα του αγώνα από τον γυμναστή Γιώργο Τάνταρο και αποφάσισαν να έρθουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.

«Η εμπειρία μου ήταν πολύ ωραία, ισχύει ότι η διαδρομή στο Ημιμαραθώνιο της Πάτρας είναι πολύ ωραία και ευχαριστήθηκα την συμμετοχή μου» δήλωσε μετά τη νίκη της η Κολίβα Μπενεντέτα.

Οι Ιταλοί που συμμετείχαν στον Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος» και οι 90χρονοι ΦΩΤΟ

Επίσης, ξεχωριστό «χρώμα» έδωσε η παρουσία δυο ηλικιωμένων δρομέων από την Μεσσηνία, του  93χρόνου Παναγιώτη Δούση  και της 92χρονης Σταματίας  Φώτα που ήρθαν, έτρεξαν στα 5 χιλιόμετρα και όπως ήταν φυσικό έκλεψαν το χειροκρότημα όλων.

«Ήρθαμε να τρέξουμε γα τνα τιμήσουμε τη μνήμη του Φάνη Τσιμιγκάτου  με τον οποίο είχαμε τρέξει μαζί σε πολλούς αγώνες» δήλωσε ο Παναγιώτης Δούσης που έστειλε μήνυμα σε όλους μας για να σηκωθούμε από τον καναπέ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Καιρός: Ασταθείς συνθήκες με τοπικές βροχές και ομίχλη τις επόμενες ημέρες
15:44 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: Το ΣτΕ ανοίγει δρόμο για το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ
15:32 Τραγικό δυστύχημα στο Αίγιο: 87χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα σε χωράφι
15:24 Γαλλία: Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης – Κάλεσμα Μακρόν για σταθερότητα
15:17 Στη φυλακή ο Γεωργιανός που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
15:11 Γιώργος Αγγελόπουλος: «Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καθρέφτης της εποχής μας» – Η συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το Welcome to UP
15:08 Τσιάρας: Οκτώβριο οι πληρωμές για βιολογικά, Νοέμβριο η βασική ενίσχυση – Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς 
15:00 Νέο φάρμακο ενισχύει θεαματικά την απώλεια βάρους χωρίς επιπλέον παρενέργειες
15:00 Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης
14:51 Ο Πάνος Ρούτσι αποκαλύπτει: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα για να μην είμαι μόνος»
14:43 Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός
14:35 Μαμά για πρώτη φορά η Εύα Φούσκα – Γέννησε κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες
14:32 Θανάσης Παπαδόπουλος: Λείπει απ’ όλους μας και λείπει πολύ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος
14:27 «Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με μήνυμα οδικής ασφάλειας
14:23 Ισραήλ: Απελευθερώθηκε και ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Δίκη για τα «λήγοντα φίλτρα» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων: Στο πλευρό των γιατρών ασθενείς και συνάδελφοι
14:14 Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση
14:08 ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028
14:01 Λήστεψε οδηγό ταξί με σύριγγα: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:00 Πάτρα: Δεν τελείωσε η περιπέτεια με τον Κ7 – Στον Άρειο πάγο η μάχη 86 ιδιοκτητών με την Περιφέρεια για την απαλλοτρίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ