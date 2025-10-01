Οι κάρτες διαρκείας του Ερμή Πατρών

Σε λίγες μέρες ξεκινά το νέο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής βόλεϊ και η ομάδα του Ερμή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία καρτών διάρκειας.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει: «Ξεκίνησε η διάθεση των καρτών διαρκείας του Α Σ Π ΕΡΜΗΣ Πάτρας για την σεζόν 2025-26.

👉🏽Γίνε και εσύ ένα με την ομάδα, αποκτώντας μια κάρτα διαρκείας βοηθάς και εσύ στην προσπάθεια και αποκτάς ελεύθερη είσοδο στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας των ανδρών που αγωνίζονται για τρίτη χρονιά στην Α2 κατηγορία.

📌Η διάθεση γίνεται από την γραμματεία της ομάδας, κ.Βουλα 693 704 3353 ,από το κυλικείο στο κλειστό “Κ.Πετρόπουλος”, στις προπονήσεις κάθε Δευτέρα & Τετάρτη 17:30-18:30 στο κουκούλι, και σαββατοκύριακο 10:30-13:00 στο πρότυπο, καθώς και από τα μέλη της διοίκηση και εφόρους της ομάδας».

