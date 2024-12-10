Οι κληρώσεις στα ηλικιακά πρωταθλήματα για ΝΟΠ, ΝΕΠ
Την Τρίτη η κλήρωση της Α’ Φάσης των πρωταθλημάτων πόλο Παίδων (Κ16), Κορασίδων (Κ16), Μίνι Παίδων (Κ13) και Μίνι Κορασίδων (Κ13).
Οι αγώνες για την Α’ Φάση στα πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης Παίδων και Κορασίδων είναι προγραμματισμένοι για το διήμερο 10-12 Ιανουαρίου, ενώ για τ’ αντίστοιχα των Μίνι Παίδων (Κ13) και Μίνι Κορασίδων (Κ13) αναμένεται να διεξαχθούν το διήμερο 17-19 Ιανουαρίου
Αναλυτικά οι όμιλοι των παραπάνω πρωταθλημάτων:
Α’ ΦΑΣΗ ΠΑΙΔΩΝ 2024-25
Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ.
ΝΟ ΧΙΟΥ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ Π ΦΑΛΗΡΟΥ
ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΩΝ ΑΟ ΑΜΑΡ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Ε’ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
ΣΚ ΡΟΗ
ΑΕΚ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΦΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡ
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΟΦΘ
ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΠΑΟΚ
ΒΟΛΟΥ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΡ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ
ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΝΟ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΝΕ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α’ ΦΑΣΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2024-25
ΘΕΣΣ/ΚΗΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΟΚ
ΚΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΑΕΚ
Α’ ΦΑΣΗ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ 2024-25
Α’ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Β’ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ.
Γ’ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΣΚ ΡΟΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΑΟ ΑΜΑΡ.
Δ’ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Ε’ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΦΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡ.
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΟΚ
ΚΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΦΘ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΡ.
ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ
ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΝΟ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΗΞ/ΡΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΝΟ ΧΙΟΥ
ΠΕΚΕΒ
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΕ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α’ ΦΑΣΗ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2024-25
Α’ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΦΗ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΟΚ
ΚΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΗΞ.
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ
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