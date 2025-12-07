Οι κρεοπώλες της Πάτρας στηρίζουν Αγρότες και Κτηνοτρόφους

Ο Σύλλογος Κρεοπωλών Πατρών και περιχώρων « Οι Ταξιάρχες» με ανακοίνωση του κάνει γνωστό ότι στηρίζει τον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων.

«Ως άνθρωποι που συνεργαζόμαστε καθημερινά μαζί τους γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα πόσο κρίσιμη είναι η δουλειά τους και πόσο επηρεάζουν την αγορά» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση και προσθέτει: “Στηρίζουμε τον αγώνα γιατί είναι δίκαιος, απαραίτητος και αφορά όλους μας. Ευχόμαστε να βρεθούν λύσεις που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους της παραγωγής να συνεχίσουν το έργο τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



