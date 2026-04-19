Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία, πότε πέφτει η αυλαία για την σχολική περίοδο

Η σχολική χρονιά που μέχρι το τέλος της θα έχει άλλες δύο αργίες, την 1η Μαϊου και την 1η Ιουνίου

19 Απρ. 2026 16:32
Pelop News

Αντίστροφα μετρούν πλέον γονείς και μαθητές οι οποίοι την Δευτέρα 20 Απριλίου, οι επιστρέφουν στα θρανία τους καθώς ανοίγουν ξανά τα σχολεία μετά την περίοδο του Πάσχα.

Αυτόματα μπαίνει στην τελική ευθεία και η σχολική χρονιά που μέχρι το τέλος της θα έχει άλλες δύο αργίες.

Η πρώτη είναι αυτή της Πρωτομαγιάς και η δεύτερη του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Το Υπουργείο Παιδείας εν τω μεταξύ, έχει ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα για λήξη των μαθημάτων και διεξαγωγή των εξετάσεων στα γυμνάσια και τα λύκεια.

Συγκεκριμένα, στα γυμνάσια η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Τετάρτη, 27 Μαΐου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίστηκε από την Τρίτη, 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ως τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίστηκε η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, με τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

