Οι μεγάλοι έρωτες της Μαρινέλλας: Από τον Καζαντζίδη και τον Βοσκόπουλο στον Φρέντι Σερπιέρη

Η Μαρινέλλα υπήρξε μια γυναίκα που δεν κρύφτηκε ποτέ πίσω από μισόλογα όταν μιλούσε για την προσωπική της ζωή. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις είχε παραδεχτεί με τη γνωστή της αμεσότητα ότι έκανε δύο γάμους, έζησε μεγάλες σχέσεις και αγάπησε βαθιά, δίνοντας η ίδια το στίγμα μιας ζωής γεμάτης πάθος, ένταση και αποφάσεις που δεν πήρε ποτέ διστακτικά.

Ο πρώτος μεγάλος σταθμός ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Η γνωριμία τους τοποθετείται στα μέσα της δεκαετίας του ’50 και η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους πιο εμβληματικούς δεσμούς του ελληνικού τραγουδιού. Παντρεύτηκαν στις 7 Μαΐου 1964 στην Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου, με κουμπάρους τον Μανώλη Χιώτη και τη Μαίρη Λίντα, και για χρόνια αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλλιτεχνικά και προσωπικά ζευγάρια της εποχής.

Η σχέση τους δεν έμεινε μόνο στο προσωπικό επίπεδο. Μαρινέλλα και Καζαντζίδης έγιναν ένα ντουέτο που άφησε βαθύ αποτύπωμα στο λαϊκό τραγούδι, με κοινή σκηνική παρουσία και τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρη εποχή. Ο χωρισμός τους ήρθε το 1966, κλείνοντας ένα κεφάλαιο δέκα περίπου χρόνων κοινής ζωής και δημιουργίας, χωρίς όμως να σβήσει τη βαρύτητα αυτής της σχέσης στη μνήμη του κοινού.

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Η σχέση τους υπήρξε επίσης θυελλώδης και δημόσια, με τους δύο καλλιτέχνες να ενώνονται όχι μόνο προσωπικά αλλά και καλλιτεχνικά. Το τραγούδι «Εγώ κι εσύ» συνδέθηκε όσο λίγα με εκείνη την περίοδο, ενώ ο γάμος τους, που έγινε τον Δεκέμβριο του 1975 στο σπίτι της Μαρινέλλας στο Παγκράτι, αποτέλεσε τότε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του καλλιτεχνικού χώρου. Η διεύθυνση της οδού Αστυδάμαντος συνδέεται πράγματι με εκείνη τη φάση της ζωής της.

Η σχέση με τον Βοσκόπουλο δεν κράτησε για πάντα, όμως έμεινε ως ένας ακόμη μεγάλος έρωτας στη διαδρομή της. Η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί σε παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις ότι επρόκειτο για μια σχέση έντονη, δύσκολη και καθοριστική, από εκείνες που αφήνουν βαθύ αποτύπωμα ακόμη κι όταν τελειώνουν.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της ήταν ο δεσμός της με τον Φρέντι Σερπιέρη, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Τζωρτίνα. Η σχέση τους δεν κατέληξε σε γάμο, όμως η Μαρινέλλα είχε μιλήσει με σεβασμό και αγάπη για εκείνον, υπογραμμίζοντας ότι παρέμειναν συνδεδεμένοι μέσα από το παιδί τους και μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη εκτίμηση. Ο Σερπιέρης υπήρξε σημαντική μορφή της ελληνικής ιππασίας και πέθανε το 2016, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία.

Η ίδια, πάντως, είχε ξεκαθαρίσει δημόσια ότι από ένα σημείο και μετά πήρε συνειδητά την απόφαση να βάλει τέλος στις ερωτικές περιπέτειες της ζωής της. Όχι από πίκρα ή παραίτηση, αλλά επειδή ένιωθε πως είχε ζήσει όσα ήθελε και κυρίως επειδή δεν ήθελε η κόρη της να μεγαλώνει βλέποντας την προσωπική της ζωή να γίνεται διαρκώς αντικείμενο δημόσιας κατανάλωσης. Αυτή η επιλογή ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές αποδείξεις του τρόπου με τον οποίο η Μαρινέλλα αντιμετώπιζε τη ζωή της: με πλήρη επίγνωση, με ένταση, αλλά και με απόφαση.

Έτσι, πίσω από τη μεγάλη καριέρα της έμεινε και η εικόνα μιας γυναίκας που αγάπησε πολύ, πληγώθηκε, προχώρησε και δεν φοβήθηκε ποτέ να μιλήσει ανοιχτά για όσα έζησε. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα στοιχεία που έκαναν τη Μαρινέλλα να ξεχωρίζει όχι μόνο ως ερμηνεύτρια, αλλά και ως προσωπικότητα.

