Οι μετεωρολόγοι για την έλευση της κακοκαιρίας τύπου «Π», φέρνει και χιόνια ΧΑΡΤΕΣ

Προερχόμενο από την Ιταλία το μέο κύμα κακοκαιρίας, αρχίζει να προσεγγίζει τη χώρα μας από αύριο Τετάρτη 1/10/2025 , με αποτέλεσμα από το απόγευμα και κυρίως μέσα στην Πέμπτη να δούμε αρκετές βροχές σε περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πολλές βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ κάνουν λόγο και για χιόνια στα ορεινά ορισμένων περιοχών.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, την Τετάρτη θα επιμείνει ο άστατος καιρός προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Κοντά στο απόγευμα-βράδυ ξεκινά η επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά-βορειοδυτικά τμήματα.

Την Πέμπτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα διασχίσει τη χώρα μας από το Ιόνιο προς το Αιγαίο και θα δώσει βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις. «Θέλει προσοχή αυτό το κύμα κακοκαιρίας, μπορεί στο πέρασμά του να αφήσει ακόμη και πλημμυρικά επεισόδια», τόνισε ο μετεωρολόγος.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, «θα πέσουν και κάποια χιόνια προς τη βόρεια Ελλάδα στα ψηλά βουνά. Θα πέσει δηλαδή αρκετά η θερμοκρασία και θα κάνει και κρύο».

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook για πανελλαδικά άστατο καιρό την Πέμπτη-Παρασκευή. Όπως σημειώνει συγκεκριμένα, «μετά από αρκετό καιρό, ήρθε η ώρα να μας επισκεφτεί ένα καλά οργανωμένο σύστημα το οποίο θα μας επηρεάσει το διήμερο της προσεχούς Πέμπτης και Παρασκευής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές σχεδόν πανελλαδικής εμβέλειας, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια αλλά και τα χιόνια στα ορεινά κυρίως της Βορειοδυτικής χώρας, ενώ συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει ακόμα και πάνω περίπου από τα 700-800 μέτρα (ενδεικτικά) μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής.

Το ξεκίνημα της κακοκαιρίας: Από αργά το βράδυ της Τετάρτης και μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα Δυτικά ηπειρωτικά, ενώ μέχρι το πέρας της Πέμπτης τα φαινόμενα θα έχουν επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Την Παρασκευή το πρωί τα ισχυρά φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως το ανατολικό τμήμα του Αιγαίου, ενώ ταυτόχρονα θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιο ήπιες όμως εντάσεις. Σταδιακά μέχρι το πέρας της Παρασκευής φαίνεται ότι το σύστημα αυτό θα παύει να μας επηρεάζει και θα μείνουν απλά κάποιες λίγες τοπικές βροχές το Σάββατο.

Πιθανά τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα: Τα πιο ισχυρά φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (περίπου το πρωί της Παρασκευής εκεί). Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και σε άλλες πιο κεντρικές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Αττική που φαίνεται ότι μέσα στην Πέμπτη θα επηρεαστεί και αυτή από το σύστημα αυτό με βροχές και πιθανές καταιγίδες.

Όχι στην άσκοπη χρήση του 112: Υπάρχουν ραντάρ που αποτυπώνουν ξεκάθαρα την κίνηση ενός πυρήνα καταιγίδων, μιας γραμμής λαίλαπας ή ακόμα και την ένταση των φαινομένων ακόμη και σε πολύ τοπικό επίπεδο.

Καλό θα ήταν επομένως, για να μην συμβεί αυτό που έγινε άσκοπα στη Δυτική Ελλάδα πριν από 2-3 μέρες, η χρήση του 112 να μην γίνεται μόνο και μόνο επειδή κάποια μοντέλα δίνουν σε προγνωστικό επίπεδο πολλά χιλιοστά βροχής σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά να δοθεί προσοχή στις περιοχές που πλησιάζουν τα έντονα φαινόμενα. Δηλαδή, ο συνδυασμός των προγνωστικών μοντέλων, ο τύπος του καιρού, η θέση του χαμηλού, η κίνηση των πυρήνων καταιγίδων και των βροχοπτώσεων αλλά και η εμπειρία των προγνωστών είναι ικανά για να γίνεται πιο σωστά η χρήση του 112.

Ισχυροί άνεμοι: Οι άνεμοι στα πελάγη κατά τη διάρκεια του διημέρου Πέμπτης και Παρασκευής θα πνέουν ισχυροί με εντάσεις που θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ (ειδικά την Πέμπτη). Πιθανή απότομη ενίσχυση των ανέμων ίσως υπάρξει και στην περίπτωση απότομης έναρξης μιας καταιγίδας.

Χάρτης αθροιστικής βροχής: Με βάση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόγνωσης (ECMWF), στον χάρτη από το windy.com, αποτυπώνονται με χρωματισμούς οι περιοχές που θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της Πέμπτης – Παρασκευής. Εκεί που τα χρώματα είναι κίτρινα και ειδικά πορτοκαλί τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Όπως βλέπετε θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλού πιο ήπια και πιο τοπικά, αλλού πιο γενικευμένα και πιο ισχυρά.

Πάντως η κακοκαιρία αυτή είναι μια τυπική κακοκαιρία της εποχής που κάθε χρόνο βιώνουμε, πολλές φορές. Όμως χρειάζεται μια προσοχή όταν δούμε ότι στην περιοχή μας ξεκινούν έντονα φαινόμενα».

Και σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, καθώς και το ανατολικό Αιγαίο (περίπου καιρός του «Π»). Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου οι βροχές θα υποχωρήσουν, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του ECMWF.

☔”Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ , Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ”

(ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 29, 2025

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός την Πέμπτη 02-10-2025

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το μεσημέρι βόρειοι-βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Παρασκευή 03-10-2025

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά, αλλά μετά το μεσημέρι στα δυτικά και το βράδυ στα ανατολικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός το Σάββατο 04-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα, κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

