Οι «μικροί» της ΝΕΠ στην πρώτη κατηγορία αξιολόγησης της ΚΟΕ

Οι ηλικιακές ομάδες πόλο της ΝΕΠ βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία αξιολόγησης με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας πενταετίας στην ΚΟΕ.

Οι «μικροί» της ΝΕΠ στην πρώτη κατηγορία αξιολόγησης της ΚΟΕ Χαμόγελα στους μικρούς πολίστες της ΝΕΠ
11 Δεκ. 2025 18:42
Pelop News

Οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι για τις ηλικιακές ομάδες πόλο της ΝΕΠ και για τις επιτυχίες τους σε πανελλήνιο επίπεδο.
Συγκεκριμένα, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των αγοριών, η ΝΕΠ βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία αξιολόγησης με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας πενταετίας. Ειδικότερα οι ομάδες Προμίνι, Μίνι, Παίδων κι Εφήβων διαπρέπουν για τη σταθερότητά τους και τη συνεχή παρουσία τους στις Πανελλήνιες διοργανώσεις, ενώ, παράλληλα, 20 συνολικά παιδιά της ΝΕΠ κλήθηκαν στα κλιμάκια αξιολόγησης των Εθνικών μας ομάδων.
Ολα τα παραπάνω αποτελούν το καλύτερο δείγμα για την εξαιρετική δουλειά του Θανάση Κοντάκου σε Προμίνι, Μίνι και Παίδες/Εφηβους και του Μάκη Λυκούδη στους Εφήβους/Νέους, με τους δυο προπονητές να αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Φυσικά, τα εύσημα δικαιούνται και οι γονείς των παιδιών της ΝΕΠ, που βρίσκονται συνεχώς δίπλα στα «δελφίνια».
Ο βασικός στόχος ήταν και παραμένει η συμμετοχή των νεαρών αθλητών στην Ανδρική ομάδα πόλο του συλλόγου, διατηρώντας, παράλληλα, τη σπουδαία ναυταθλητική παράδοση της Πάτρας.

Οι «μικροί» της ΝΕΠ στην πρώτη κατηγορία αξιολόγησης της ΚΟΕ Οι «μικροί» της ΝΕΠ στην πρώτη κατηγορία αξιολόγησης της ΚΟΕ Οι «μικροί» της ΝΕΠ στην πρώτη κατηγορία αξιολόγησης της ΚΟΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:24 Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών ΑμεΑ ΦΩΤΟ
7:12 Τα μαθήματα μιας σύσκεψης
7:12 Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών
23:55 Υπέρταση: Η απλή καθημερινή συνήθεια που ρίχνει την αρτηριακή πίεση
23:36 Μουγκοπέτρος για το φτύσιμο του Βαλάντη: Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που έχω περάσει
23:22 Επισημάνσεις Βενιζέλου προς Χαριλάου Τρικούπη: Πρέπει η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη, πριν καταστεί το Σύνταγμα αναθεωρίσιμο
23:08 Τα 7 ζώα με την ισχυρότερη νυχτερινή όραση – Ποιο από αυτά βρίσκεται δίπλα μας ως κατοικίδιο
22:51 Στέφανος Τζίμας: Επιβεβαιώθηκε η ατυχία – Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν
22:37 ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια
22:24 Ο ΠΑΟΚ έφυγε με βαθμό από τη Βουλγαρία – Ήρθε 3-3 με τη Λουντογκόρετς
22:11 Το παρασκήνιο της εκλογής Πιερρακάκη στο Eurogroup: Οι συμμαχίες, οι «υποσχετικές» και η στρατηγική που έκρινε το αποτέλεσμα
22:00 Αυτισμός: Τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο σύντροφός σας ανήκει στο φάσμα
21:50 Τεράστια νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Σαμσούντα – Κέρδισε 2-1 με τρομερό τον Κοϊτά
21:32 Δέσμευση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν να εντείνουν τις επαφές και τις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών
21:22 Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα
21:13 Θάνατος 2χρονου στη Ζάκυνθο: «Πρώτη φορά βλέπουμε σκυλί με τέτοια απάθεια» λένε στο ΔΙΚΕΠΑΖ
21:01 Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου
20:57 Τζουβέκας στον peloponnisos FM: «Δύσκολο να πεις όχι στο project του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας»
20:53 Η Μπέριλ ΜακΚίσικ μαθαίνει ελληνικά – Δάσκαλος ο 4χρονος γιος της
20:44 Κατηγορείται το ChatGPT ότι ενθάρρυνε ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ