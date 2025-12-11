Οι «μικροί» της ΝΕΠ στην πρώτη κατηγορία αξιολόγησης της ΚΟΕ

Οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι για τις ηλικιακές ομάδες πόλο της ΝΕΠ και για τις επιτυχίες τους σε πανελλήνιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των αγοριών, η ΝΕΠ βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία αξιολόγησης με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας πενταετίας. Ειδικότερα οι ομάδες Προμίνι, Μίνι, Παίδων κι Εφήβων διαπρέπουν για τη σταθερότητά τους και τη συνεχή παρουσία τους στις Πανελλήνιες διοργανώσεις, ενώ, παράλληλα, 20 συνολικά παιδιά της ΝΕΠ κλήθηκαν στα κλιμάκια αξιολόγησης των Εθνικών μας ομάδων.

Ολα τα παραπάνω αποτελούν το καλύτερο δείγμα για την εξαιρετική δουλειά του Θανάση Κοντάκου σε Προμίνι, Μίνι και Παίδες/Εφηβους και του Μάκη Λυκούδη στους Εφήβους/Νέους, με τους δυο προπονητές να αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Φυσικά, τα εύσημα δικαιούνται και οι γονείς των παιδιών της ΝΕΠ, που βρίσκονται συνεχώς δίπλα στα «δελφίνια».

Ο βασικός στόχος ήταν και παραμένει η συμμετοχή των νεαρών αθλητών στην Ανδρική ομάδα πόλο του συλλόγου, διατηρώντας, παράλληλα, τη σπουδαία ναυταθλητική παράδοση της Πάτρας.

