Οι «μικροί» του Ατλάντα τα βάζουν με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης
13 Φεβ. 2026 11:45
Στις 14 Φεβρουαρίου 2026, η Atlas Arena θα φιλοξενήσει μία ξεχωριστή ποδοσφαιρική διοργάνωση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων φίλων του αθλήματος. Το ATLAS CUP υπόσχεται έντονες συγκινήσεις, δυνατές αναμετρήσεις και ατμόσφαιρα υψηλού επιπέδου.

Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν ομάδες από τη Super League, όπως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης, ενώ το «παρών» θα δώσουν και οι ΑΤΛΑΣ και Δαβουρλής από την Πάτρα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις ηλικιακές κατηγορίες U10, U12 και U14, δίνοντας την ευκαιρία σε νεαρούς ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν σε ένα ανταγωνιστικό και οργανωμένο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεχόμενη δράση, δυνατούς τελικούς και στιγμές που αναμένεται να μείνουν αξέχαστες τόσο για τους αθλητές όσο και για τους θεατές. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να δημιουργήσουν μια εμπειρία που θα συνδυάζει το πάθος του ποδοσφαίρου με το γιορτινό κλίμα της ημέρας.

Το ATLAS CUP φιλοδοξεί να αποτελέσει μία γιορτή του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου, εκεί όπου τα παιδιά αγωνίζονται με όνειρα και φιλοδοξίες, σε ένα γήπεδο που θα θυμίζει επαγγελματική διοργάνωση.

