Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ ρίχνονται στη μάχη

Στην Αθήνα θα ταξιδέψει αύριο Σάββατο 7/2 η ομάδα πόλο Μίνι Κορασίδων της ΝΕΠ προκειμένου να συμμετέχει στην α΄ φάση του αντίστοιχου Πανελλήνιου πρωταθλήματος. Ο πρώτος αγώνας είναι με αντίπαλο τον ΑΝΟ Γλυφάδας στις 17.00, ενώ την Κυριακή τα «δελφίνια» θα αγωνιστούν με τον Ολυμπιακό στις 09.00 και με τον ΝΟ Βουλιαγμένης στις 17./30

Η αποστολή της ΝΕΠ, με προπονήτρια την Σοφία Μανέτα και βοηθό την Μαίρη Μανέτα, αποτελείται από τις παρακάτω αθλήτριες (με αλφαβητική σειρά): Αποστολία Αβράμη, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Μυρσίνη Δελάκη-Μανέτα, Ζωή Ευαγγέλου, Ευθυμία Κανά, Τζωρτζίνα Κανά, Μαριαλένα Κοσμά, Μαριαλένα Μητροπούλου, Μάρθα Πλιάκα, Λυδία Πολίτη, Ελένη Τσίγκα, Ντορέτα Χατζή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



