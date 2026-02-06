Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ ρίχνονται στη μάχη

Στη μάχη του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Μίνι Κορασίδων ρίχνεται το Σάββατο το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ.

06 Φεβ. 2026 10:50
Pelop News

Στην Αθήνα θα ταξιδέψει αύριο Σάββατο 7/2 η ομάδα πόλο Μίνι Κορασίδων της ΝΕΠ προκειμένου να συμμετέχει στην α΄ φάση του αντίστοιχου Πανελλήνιου πρωταθλήματος. Ο πρώτος αγώνας είναι με αντίπαλο τον ΑΝΟ Γλυφάδας στις 17.00, ενώ την Κυριακή τα «δελφίνια» θα αγωνιστούν με τον Ολυμπιακό στις 09.00 και με τον ΝΟ Βουλιαγμένης στις 17./30

Η αποστολή της ΝΕΠ, με προπονήτρια την Σοφία Μανέτα και βοηθό την Μαίρη Μανέτα, αποτελείται από τις παρακάτω αθλήτριες (με αλφαβητική σειρά): Αποστολία Αβράμη, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Μυρσίνη Δελάκη-Μανέτα, Ζωή Ευαγγέλου, Ευθυμία Κανά, Τζωρτζίνα Κανά, Μαριαλένα Κοσμά, Μαριαλένα Μητροπούλου, Μάρθα Πλιάκα, Λυδία Πολίτη, Ελένη Τσίγκα, Ντορέτα Χατζή.

