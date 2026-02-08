Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ το 2 στα 2

Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ πέτυχαν το 2 στα 2 στο ξεκίνημα των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων και δείχνουν ικανές για μεγάλα πράγματα!

08 Φεβ. 2026 10:17
Pelop News

Αστραψαν και βρόντηξαν οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο ξεκίνημα του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος, επικρατώντας επί του ΑΝΟ Γλυφάδας με 22-10. Τα 8λεπτα: 7-1, 4-2, 5-4, 6-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 5, Δελάκη-Μανέτα 1, Αλεξοπούλου 2, Αβράμη 1, Πλιάκα 9, Ελ. Τσίγκα 4.

Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ νίκησαν και τον Ολυμπιακό με σκορ 10-3, δείχνοντας ξανά το πλούσιο ταλέντο τους. Τα 8λεπτα: 1-1, 4-0, 3-2, 2-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 1, Αβράμη 2, Πλιάκα 2, Ελ. Τσίγκα 5.

Η αποστολή της ΝΕΠ, με προπονήτρια την Σοφία Μανέτα και βοηθό την Μαίρη Μανέτα, αποτελείται από τις παρακάτω αθλήτριες (με αλφαβητική σειρά): Αποστολία Αβράμη, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Μυρσίνη Δελάκη-Μανέτα, Ζωή Ευαγγέλου, Ευθυμία Κανά, Τζωρτζίνα Κανά, Μαριαλένα Κοσμά, Μαριαλένα Μητροπούλου, Μάρθα Πλιάκα, Λυδία Πολίτη, Ελένη Τσίγκα, Ντορέτα Χατζή.

 

