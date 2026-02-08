Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ το 2 στα 2
Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ πέτυχαν το 2 στα 2 στο ξεκίνημα των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων και δείχνουν ικανές για μεγάλα πράγματα!
Αστραψαν και βρόντηξαν οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο ξεκίνημα του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος, επικρατώντας επί του ΑΝΟ Γλυφάδας με 22-10. Τα 8λεπτα: 7-1, 4-2, 5-4, 6-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 5, Δελάκη-Μανέτα 1, Αλεξοπούλου 2, Αβράμη 1, Πλιάκα 9, Ελ. Τσίγκα 4.
Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ νίκησαν και τον Ολυμπιακό με σκορ 10-3, δείχνοντας ξανά το πλούσιο ταλέντο τους. Τα 8λεπτα: 1-1, 4-0, 3-2, 2-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 1, Αβράμη 2, Πλιάκα 2, Ελ. Τσίγκα 5.
Η αποστολή της ΝΕΠ, με προπονήτρια την Σοφία Μανέτα και βοηθό την Μαίρη Μανέτα, αποτελείται από τις παρακάτω αθλήτριες (με αλφαβητική σειρά): Αποστολία Αβράμη, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Μυρσίνη Δελάκη-Μανέτα, Ζωή Ευαγγέλου, Ευθυμία Κανά, Τζωρτζίνα Κανά, Μαριαλένα Κοσμά, Μαριαλένα Μητροπούλου, Μάρθα Πλιάκα, Λυδία Πολίτη, Ελένη Τσίγκα, Ντορέτα Χατζή.
