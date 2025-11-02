Οι Μίνι Παίδες και Κορασίδες της ΝΕΠ τα πήγαν περίφημα στη Νέα Σμύρνη

Με πολύτιμες εμπειρίες επιστρέφουν στην Πάτρα οι Μίνι Παίδες και οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ που συμμετείχαν στο τουρνουά πόλο του Πανιωνίου.

02 Νοέ. 2025 19:47
Pelop News

Πολύτιμες εμπειρίες κέρδισαν οι Μίνι Παίδες και οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά που διοργανώνει ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ: ΝΕΠ-ΝΟΠ 12-8. Τα 8λεπτα: 3-1, 4-3, 2-2, 3-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 1, Σπάνδος 4, Θεριακής 2, Μπάλτας 1, Καλύβας 4. Παναθηναϊκός-ΝΕΠ 12-9. Τα 8λεπτα: 2-3, 5-1, 3-2, 2-3. Τα γκολ: Παπανίκος 3, Σπάνδος 1, Θεριάκης 2, Μπαλτάς 1, Φουρκιώτης 1, Καλύβας 1. ΝΟ Βουλιαγμένης-ΝΕΠ 12-11. Τα 8λεπτα: 6-3, 1-1, 1-4, 4-3. Τα γκολ: Παπανίκος 1, Θεριάκης 3, Χασάπης 1, Φουρκιώτης 2, Καλύβας 4. Η αποστολή αποτελείτο από 14 αθλητές και 3 συνοδούς. Αναλυτικά οι παίκτες: Βασίλης Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Παπανίκος, Δημήτρης Χασάπης, Γιάννης Θεριακής, Παναγιώτης Καλύβας, Γιάννης Φουρκιώτης, Αντώνης Σπάνδος, Αλέξανδρος Σταματακόπουλος, Παναγιώτης Κορδάς, Αλέξανδρος Ροδόπουλος, Γιάννης Μπαλτας, Βασίλης Κογκόπουλος, Αργύρης Κορδάς, Γιώργος Τσίγκας. Προπονητής ο Θανάσης Κοντάκος, βοηθός προπονητή ο Παναγιώτης Ορφανός και έφορος ο Θόδωρος Παπανίκος.

ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ΝΕΠ-Μίλωνας 25-5. Τα 8λεπτα: 5-1, 6-0, 10-3, 4-1. Τα γκολ: Ευθ. Κανά 8, Ευτ. Δελάκη-Μανέτα 6, Μητροπούλου 3, Ελ. Τσίγκα 4, Αλεξοπούλου 3, Πλιάκα 1. ΝΕΠ-Αλιμος 10-17. Τα 8λεπτα: 1-6, 2-4, 3-4, 4-3. Τα γκολ: Αβράμη 4, Ευαγγέλου 1, Ελ. Τσίγκα 4, Πλιάκα 1.ΝΕΠ-ΑΝΟ Γλυφάδας 17-7. Τα 8λεπτα: 4-0, 5-2, 7-2, 1-3. Τα γκολ: Αβράμη 3, Ευθ. Κανά 1, Ευτ. Δελάκη-Μανέτα 1, Ελ. Τσίγκα 8, Πλιακα 4. ΝΟ Ρεθύμνου-ΝΕΠ 7-24. Τα 8λεπτα: 0-8, 3-7, 2-5, 2-4. Τα γκολ: Αβράμη 1, Ευθ. Κανά 3, Ευτ. Δελάκη-Μανέτα 1, Μητροπούλου 1, Ελ. Τσίγκα 9, Αλεξοπούλου 5, Πλιακα 4. Η αποστολή της ΝΕΠ αποτελείτο από 11 αθλήτριες. Αναλυτικά: Λυδία Πολίτη, Μυρσίνη Δελάκη-Μανέτα, Τζωρτζίνα Κανά, Αποστολία Αβράμη, Ευθυμία Κανά, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Μαριαλένα Μητροπούλου, Ζωή Ευαγγέλου, Ελένη Τσίγκα, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Μάρθα Πλιάκα. Προπονητές η Σοφία Μανέτα και ο Θανάσης Κοντάκος, βοηθός προπονητή η Μαρία Μανέτα κι έφορος η Βενετία Κοντάκου.

 
19:47
