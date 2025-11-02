Οι Μίνι Παίδες και Κορασίδες της ΝΕΠ τα πήγαν περίφημα στη Νέα Σμύρνη

Πολύτιμες εμπειρίες κέρδισαν οι Μίνι Παίδες και οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά που διοργανώνει ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ: ΝΕΠ-ΝΟΠ 12-8. Τα 8λεπτα: 3-1, 4-3, 2-2, 3-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 1, Σπάνδος 4, Θεριακής 2, Μπάλτας 1, Καλύβας 4. Παναθηναϊκός-ΝΕΠ 12-9. Τα 8λεπτα: 2-3, 5-1, 3-2, 2-3. Τα γκολ: Παπανίκος 3, Σπάνδος 1, Θεριάκης 2, Μπαλτάς 1, Φουρκιώτης 1, Καλύβας 1. ΝΟ Βουλιαγμένης-ΝΕΠ 12-11. Τα 8λεπτα: 6-3, 1-1, 1-4, 4-3. Τα γκολ: Παπανίκος 1, Θεριάκης 3, Χασάπης 1, Φουρκιώτης 2, Καλύβας 4. Η αποστολή αποτελείτο από 14 αθλητές και 3 συνοδούς. Αναλυτικά οι παίκτες: Βασίλης Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Παπανίκος, Δημήτρης Χασάπης, Γιάννης Θεριακής, Παναγιώτης Καλύβας, Γιάννης Φουρκιώτης, Αντώνης Σπάνδος, Αλέξανδρος Σταματακόπουλος, Παναγιώτης Κορδάς, Αλέξανδρος Ροδόπουλος, Γιάννης Μπαλτας, Βασίλης Κογκόπουλος, Αργύρης Κορδάς, Γιώργος Τσίγκας. Προπονητής ο Θανάσης Κοντάκος, βοηθός προπονητή ο Παναγιώτης Ορφανός και έφορος ο Θόδωρος Παπανίκος.

ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ΝΕΠ-Μίλωνας 25-5. Τα 8λεπτα: 5-1, 6-0, 10-3, 4-1. Τα γκολ: Ευθ. Κανά 8, Ευτ. Δελάκη-Μανέτα 6, Μητροπούλου 3, Ελ. Τσίγκα 4, Αλεξοπούλου 3, Πλιάκα 1. ΝΕΠ-Αλιμος 10-17. Τα 8λεπτα: 1-6, 2-4, 3-4, 4-3. Τα γκολ: Αβράμη 4, Ευαγγέλου 1, Ελ. Τσίγκα 4, Πλιάκα 1.ΝΕΠ-ΑΝΟ Γλυφάδας 17-7. Τα 8λεπτα: 4-0, 5-2, 7-2, 1-3. Τα γκολ: Αβράμη 3, Ευθ. Κανά 1, Ευτ. Δελάκη-Μανέτα 1, Ελ. Τσίγκα 8, Πλιακα 4. ΝΟ Ρεθύμνου-ΝΕΠ 7-24. Τα 8λεπτα: 0-8, 3-7, 2-5, 2-4. Τα γκολ: Αβράμη 1, Ευθ. Κανά 3, Ευτ. Δελάκη-Μανέτα 1, Μητροπούλου 1, Ελ. Τσίγκα 9, Αλεξοπούλου 5, Πλιακα 4. Η αποστολή της ΝΕΠ αποτελείτο από 11 αθλήτριες. Αναλυτικά: Λυδία Πολίτη, Μυρσίνη Δελάκη-Μανέτα, Τζωρτζίνα Κανά, Αποστολία Αβράμη, Ευθυμία Κανά, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Μαριαλένα Μητροπούλου, Ζωή Ευαγγέλου, Ελένη Τσίγκα, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Μάρθα Πλιάκα. Προπονητές η Σοφία Μανέτα και ο Θανάσης Κοντάκος, βοηθός προπονητή η Μαρία Μανέτα κι έφορος η Βενετία Κοντάκου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



