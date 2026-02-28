Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ

Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
28 Φεβ. 2026 20:11
Pelop News

Παίζοντάς πολύ καλό βόλεϊ, η ομάδα Νεανίδων του Απόλλωνα νίκησε πριν από λίγο με 3-0 (25-19, 25-19, 25-21) σετ την Παναχαϊκή, στον τελικό Πελοποννήσου της ΕΣΠΕΠ που έγινε στο κατάμεστο κλειστό της Αγυιάς και κατέκτησε το πρωτάθλημα που της δίνει παράλληλα και το «εισιτήριο» για το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Βαΐου Γεωργιοπούλου μετά το εμπόδιο του Μεσσηνιακού, ξεπέρασε σήμερα και το εμπόδιο της κοκκινόμαυρης η οποία παρότι έπαιζε εντός έδρας δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση στην μελανολευκη ομάδα η οποία δίκαια επικράτησε στον τελικό.

Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ

Η ομάδα του Απόλλωνα αποτελείται από τις εξής: Μελίνα Ελευθεριάδη, Ελένη Χρηστίδη, Παναγιώτα Λινάρδου, Ναταλία Πόλη, Σπυριδούλα Βασιλακόπουλου, Ελπίδα Ρασζακλή, Ελπίδα Ελευθεριάδη, Μελίνα Πόλη, Ναταλία Φιλιππάκη, Νίκη Γιαννόπουλου, Γεωργία Γεωργίου, Τόνια Ακαρέπη, Εβίνα Ταβουλάρη, Ελπίδα Πέττα.

Η ομάδα της Παναχαϊκής με προπονητή τον Βασίλη Κανά, αποτελείται από τις εξής: Δέσποινα Κόλια, Κατερίνα Γαλάνακη, Αγάπη Τσιντώνη, Ελένη Ντουμπλάρη, Βάσω Κοτσέτα, Ναταλία Ζέρρη, Μαρκέλα Σκαμπαρδώνη, Χριστίνα Καγεκελάρη, Μαρίλια Μούκα, Δήμητρα Κοτσέτα, Ευγενία Κόλια, Μαριάννα Κοτσέτα, Μικαέλα Κουζάπα, Έλενα Στεφόπουλου.

Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ

Mvp του τελικού ψηφίστηκε το λίμπερο του Απόλλωνα Παναγιώτη Λινάρδου, καλύτερη διαγώνιος η Κουζάλα της Παναχαικης, καλύτερο λίμπερο η Δέσποινα Κόλια της Παναχαϊκής, Καλύτερη ακραία η Κακούζη του Μεσσηνιακού και καλύτερη κεντρικός η Γεωργίου του Απόλλωνα και καλύτερη πασαδόρος η Μ. Ελευθεριάδη του Απόλλωνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ