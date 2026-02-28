Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ

Παίζοντάς πολύ καλό βόλεϊ, η ομάδα Νεανίδων του Απόλλωνα νίκησε πριν από λίγο με 3-0 (25-19, 25-19, 25-21) σετ την Παναχαϊκή, στον τελικό Πελοποννήσου της ΕΣΠΕΠ που έγινε στο κατάμεστο κλειστό της Αγυιάς και κατέκτησε το πρωτάθλημα που της δίνει παράλληλα και το «εισιτήριο» για το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Βαΐου Γεωργιοπούλου μετά το εμπόδιο του Μεσσηνιακού, ξεπέρασε σήμερα και το εμπόδιο της κοκκινόμαυρης η οποία παρότι έπαιζε εντός έδρας δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση στην μελανολευκη ομάδα η οποία δίκαια επικράτησε στον τελικό.

Η ομάδα του Απόλλωνα αποτελείται από τις εξής: Μελίνα Ελευθεριάδη, Ελένη Χρηστίδη, Παναγιώτα Λινάρδου, Ναταλία Πόλη, Σπυριδούλα Βασιλακόπουλου, Ελπίδα Ρασζακλή, Ελπίδα Ελευθεριάδη, Μελίνα Πόλη, Ναταλία Φιλιππάκη, Νίκη Γιαννόπουλου, Γεωργία Γεωργίου, Τόνια Ακαρέπη, Εβίνα Ταβουλάρη, Ελπίδα Πέττα.

Η ομάδα της Παναχαϊκής με προπονητή τον Βασίλη Κανά, αποτελείται από τις εξής: Δέσποινα Κόλια, Κατερίνα Γαλάνακη, Αγάπη Τσιντώνη, Ελένη Ντουμπλάρη, Βάσω Κοτσέτα, Ναταλία Ζέρρη, Μαρκέλα Σκαμπαρδώνη, Χριστίνα Καγεκελάρη, Μαρίλια Μούκα, Δήμητρα Κοτσέτα, Ευγενία Κόλια, Μαριάννα Κοτσέτα, Μικαέλα Κουζάπα, Έλενα Στεφόπουλου.

Mvp του τελικού ψηφίστηκε το λίμπερο του Απόλλωνα Παναγιώτη Λινάρδου, καλύτερη διαγώνιος η Κουζάλα της Παναχαικης, καλύτερο λίμπερο η Δέσποινα Κόλια της Παναχαϊκής, Καλύτερη ακραία η Κακούζη του Μεσσηνιακού και καλύτερη κεντρικός η Γεωργίου του Απόλλωνα και καλύτερη πασαδόρος η Μ. Ελευθεριάδη του Απόλλωνα.

