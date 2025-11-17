Οι παγίδες και τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε για να λάβετε το επίδομα θέρμανσης

Στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, καταγράφεται «βροχή» αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, με τους δικαιούχους να σπεύδουν για να εξασφαλίσουν το επίδομα που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας.

Μόλις μία εβδομάδα μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 550.000, με πάνω από το 70% να αφορά την επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης.

Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 5/12/2025 για να υποβάλουν αίτηση, ενώ πριν τα Χριστούγεννα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους η προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που έλαβαν την περίοδο 2024-2025. Παρά την απλότητα της διαδικασίας, τα λάθη παραμονεύουν και μπορεί να στερήσουν το επίδομα από χιλιάδες νοικοκυριά.

Ειδικότερα, τα νοικοκυριά θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

-ΙΒΑΝ σε λάθος όνομα. Ένα από τα πιο συχνά λάθη αφορά τα ζευγάρια: υποβάλλεται αίτηση από τον έναν σύζυγο, αλλά δηλώνεται ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου. Στην περίπτωση αυτή η ΑΑΔΕ μπλοκάρει την πληρωμή. Ο ΙΒΑΝ πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στο πρόσωπο που υποβάλει την αίτηση και να έχει δηλωθεί εγκαίρως στη σχετική εφαρμογή «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE.

-Παραστατικά με λάθος ΑΦΜ. Συχνά ο δικαιούχος υποβάλει αίτηση, αλλά στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου εμφανίζεται ο ΑΦΜ του συζύγου. Σε αυτή την περίπτωση η διασταύρωση αποτυγχάνει και η αίτηση «κολλάει». Για να ξεμπλοκάρει, υπάρχουν δύο επιλογές, αλλά θα πρέπει να επιλέξετε μόνο τη μία:

α) Πριν λήξει η προθεσμία (5 Δεκεμβρίου 2025) γίνεται ανάκληση της αίτησης και υποβάλλεται νέα αίτηση από τον σύζυγο/την σύζυγο του οποίου ή της οποίας ο ΑΦΜ εμφανίζεται στα παραστατικά.

β) Αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την αγορά, ο προμηθευτής μπορεί να διορθώσει το παραστατικό και να περάσει τον σωστό ΑΦΜ.

-Διπλοκατοικίες με κοινή παροχή ρεύματος. Προβλήματα προκύπτουν και σε κατοικίες με κοινό ρολόι ηλεκτροδότησης ή όταν το ΑΦΜ που εμφανίζεται στα παραστατικά δεν αντιστοιχεί σε εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Αν δεν γίνουν έγκαιρες διορθώσεις, η επιδότηση χάνεται, καθώς η πλατφόρμα δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τα στοιχεία.

-ΚΟΤ και αίτηση για ρεύμα. Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου επιχειρούν να λάβουν επίδομα για ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για θέρμανση, κάτι που δεν προβλέπεται. Η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα. Για να λάβουν επίδομα, θα πρέπει να δηλώσουν άλλο καύσιμο, όπως πετρέλαιο θέρμανσης.

Πηγή: newsbeast.gr

