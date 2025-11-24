Οι Παγκόσμιοι Παιδικοί Αγώνες στη Δ. Ελλάδα- Θα γίνουν το 2027 σε Αμαλιάδα-Αρχ. Ολυμπία

Σε μια από τις πλέον εντυπωσιακές και ιστορικές τελετές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ηλεία, οι Δήμοι Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας υπέγραψαν και επίσημα την ανάληψη των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων «ΟΛΥΜΠΙΑ – ΗΛΙΔΑ 2027», σφραγίζοντας μια συνεργασία με βαθύτατο ιστορικό και συμβολικό φορτίο.

Η όμορφη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αμαλιάδας, παρουσία του Προέδρου του Διεθνούς Αθλητικού Φορέα ICG κ. Igor Topole και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, το Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλο και Διονύση Καλαματιανού, της αθλητικής κοινότητας από ολόκληρη τη χώρα, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, μαθητών σχολείων και πλήθους πολιτών που κατέκλυσαν το αμφιθέατρο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συγκίνησης, υπερηφάνειας και ενθουσιασμού.

Μια τελετή αντάξια της ιστορίας της Ήλιδας και της Ολυμπίας, η οποία άνοιξε με την έπαρση του λάβαρου των Αγώνων και του λογοτύπου του 2027, αλλά και την και τον «Ύμνου της Ειρήνης» του Γιάννη Ρίτσου, από τη σοπράνο Λένα Σουρμελή και την πιανίστρια Elena Fedko, υπενθυμίζοντας τη βαθιά σχέση της περιοχής με τις αξίες της «Εκεχειρίας» και της «Ειρήνης».

Ακολούθησαν οι επίσημοι χαιρετισμοί των Δημάρχων Ήλιδας κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου και Αρχαίας Ολυμπίας κ. Άρη Παναγιωτόπουλου, καθώς και του Προέδρου των ICG κ. Igor Topole, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία της διοργάνωσης τόσο για την περιοχή όσο και για τον παγκόσμιο θεσμό των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η προβολή του επίσημου βίντεο παρουσίασης, όπως είχε παρουσιαστεί και στο Ταλίν της Εσθονίας, ενώ η υπογραφή των πρωτοκόλλων ανάληψης σηματοδότησε την επίσημη έναρξη για τους Αγώνες «ΟΛΥΜΠΙΑ – ΗΛΙΔΑ 2027».

Ειδικότερα, με την Τελετή ενεργοποιήθηκε η αντίστροφη μέτρηση προς το καλοκαίρι του 2027, όταν οι δύο δήμου της Ηλείας θα φιλοξενήσουν περισσότερους από 1.500 αθλητές, προπονητές και συνοδούς από όλο τον κόσμο, σε μια διοργάνωση αφιερωμένη στα παιδιά, στη φιλία και στις ολυμπιακές αξίες.

Αμέσως μετά οι δύο πλευρές αντήλλαξαν συμβολικά δώρα, με τον δήμαρχο Ήλιδας ρκτός της τιμητικής πλακέτας, να προσφέρει στα πέντε μέλη της ΕΕ και στον πρόεδρο του Διεθνούς Αθλητικού Φορέα των ICG, ένα δέντρο ελιάς από την ιερή γη της Αρχαίας Ήλιδας.

Το πολιτιστικό δρώμενο που ακολούθησε υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Χάρη Κότσιφα, καθήλωση όλους τους παριστάμενους. Σε αυτό παρουσιάστηκε το δρώμενο «Το Ταξίδι της Ειρήνης και της Φιλίας» από 13 μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Αμαλιάδας, σε χορογραφία της καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής κας Λένας Δαμιανάκη.

Μετά την ολοκλήρωση του δρώμενου, στη σκηνή βρέθηκε ο βωμός των αγώνων και η πρωθιέρια Αργυρώ Αντωνοπούλου παρέδωσε τη δάδα με την φλόγα του 2027 στη νεαρή αθλήτρια Δήμητρα Μηλιτσοπούλου, η οποία κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο για τον Δήμο Ήλιδας στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες του Ταλίν, το περασμένο καλοκαίρι. Την αθλήτρια ξεπροβόδισαν από το χώρο μαθητές του 2ου Γυμνασίου ως Ελλανοδίκες και μαθήτριες του ίδιου σχολείου ως ιέρειες.

Στην Τελετή, συμμετείχαν -επίσης- δεκατέσσερις αθλήτριας της ρυθμικής γυμναστικής του συλλόγου «Ίφιτος», που υποδέχθηκαν τους επισήμους με κλαδιά ελιάς από την αρχαία Ήλιδα, περνώντας ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης, αλλά και όλα τα παιδια της αποστολής του Δήμου Ήλιδας στους τελευταίους αγώνες.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε παρατεταμένο χειροκρότημα, με την υπόσχεση όλων πως οι αγώνες «ΟΛΥΜΠΙΑ – ΗΛΙΔΑ 2027» θα αποτελέσουν ορόσημο για την ιστορία, τον αθλητισμό και το μέλλον της Ηλείας.

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος – Δήμαρχος Ήλιδας

«Η επίσημη ανάληψη των Αγώνων αποτελεί ένα μεγάλο – ιστορικό βήμα, καθώς μία μεγάλη διοργάνωση επιστρέφει εκεί όπου όλα ξεκίνησαν πριν από 2.800 χρόνια. Η διοργάνωση συνιστά εθνικό στόχο και -πλέον- εναπόκειται σε όλους εμάς να ανταποκριθούμε στη διεθνή αυτή αναγνώριση, που προβάλλει την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά της Ηλείας, υλοποιώντας παράλληλα κι ένα μεγάλο πρόγραμμα εθελοντισμού. Εμείς για το μόνο που μπορούμε να δεσμευτούμε είναι ότι θα προσφέρουμε αγώνες υψηλότατου επιπέδου.»

Άρης Παναγιωτόπουλος – Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας

«Η σημερινή και η αυριανή ημέρα επισφραγίζουν μια κοινή προσπάθεια δύο ιστορικών δήμων, για να μεταδώσουν στα παιδιά όλου του κόσμου τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της εκεχειρίας και της συναδέλφωσης. Η Αρχαία Ολυμπία συνεχίζει να εκπέμπει τα διαχρονικά μηνύματα του τόπου μας, ο οποίος γέννησε τον αθλητισμό ως καλλιέργεια πνεύματος και ψυχής.»

Igor Topole – Πρόεδρος ICG

Η σπουδαιότητα της Αρχαίας Ήλιδας, διοργανώτριας πόλης των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων είναι παγκοσμίως γνωστή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, τόσο εγώ όσο και η παγκόσμια οικογένειας των ICG, που η Ηλεία -η Ήλιδα και η Ολυμπία- θα φιλοξενήσουν τους Αγώνες το 2027. Η ιστορία σας και οι μεγάλες διοργανώσεις στη σύγχρονη Ελλάδα, εγγυόνται υψηλού επιπέδου διοργάνωση, χάρει στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τη φιλοξενία σας. Οι αποστολές του 2027 θα μεταφέρουν στις πατρίδες τους αξέχαστες εμπειρίες από τον τόπο, τη φύση και τη γαστρονομία της Ηλείας.»

