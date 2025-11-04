Οι παίκτες του Βόλου κατά του Σούντγκρεν: «Όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή»

Οι καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν περί στημένων παιχνιδιών στα περσινά πλέι άουτ της Super League προκάλεσαν την αντίδραση και των παικτών της ομάδας του Βόλου, με τους πρώην συμπαίκτες του να διαψεύδουν κατηγορηματικά τα λεγόμενά του.

Ο Σουηδός αμυντικός, Ντάνιελ Σούντγκρεν μίλησε στο podcast Lundh στη Σουηδία και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσία του στον Βόλο, υπήρχαν στημένα παιχνίδια.

Η ΠΑΕ Βόλος πέρασε στην αντεπίθεση, τονίζοντας ότι θα υποβάλλει μήνυση εναντίον του και μία ημέρα αργότερα ήταν η σειρά των παικτών της θεσσαλικής ομάδας να αντιδράσουν μέσω ανακοίνωσής τους.

Σ’ αυτήν αναφέρουν ότι όσα επικαλέστηκε ο Σούντγκρεν είναι ψευδή και αναληθή.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος

“Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλει κατάφωρα σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και σαν ανθρώπους.

Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα.

Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψη μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας”, αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

