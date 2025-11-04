Οι παίκτες του Βόλου κατά του Σούντγκρεν: «Όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή»

Ο Σουηδός αμυντικός, Ντάνιελ Σούντγκρεν μίλησε στο podcast Lundh στη Σουηδία και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσία του στον Βόλο, υπήρχαν στημένα παιχνίδια.

Οι παίκτες του Βόλου κατά του Σούντγκρεν: «Όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή»
04 Νοέ. 2025 16:40
Pelop News

Οι καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν περί στημένων παιχνιδιών στα περσινά πλέι άουτ της Super League προκάλεσαν την αντίδραση και των παικτών της ομάδας του Βόλου, με τους πρώην συμπαίκτες του να διαψεύδουν κατηγορηματικά τα λεγόμενά του.

Ο Σουηδός αμυντικός, Ντάνιελ Σούντγκρεν μίλησε στο podcast Lundh στη Σουηδία και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσία του στον Βόλο, υπήρχαν στημένα παιχνίδια.

Η ΠΑΕ Βόλος πέρασε στην αντεπίθεση, τονίζοντας ότι θα υποβάλλει μήνυση εναντίον του και μία ημέρα αργότερα ήταν η σειρά των παικτών της θεσσαλικής ομάδας να αντιδράσουν μέσω ανακοίνωσής τους.

Σ’ αυτήν αναφέρουν ότι όσα επικαλέστηκε ο Σούντγκρεν είναι ψευδή και αναληθή.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος
“Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλει κατάφωρα σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και σαν ανθρώπους.

Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα.

Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψη μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας”, αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Ο Σλούκας ανανεώνει στον Παναθηναϊκό έως το 2027
16:40 Οι παίκτες του Βόλου κατά του Σούντγκρεν: «Όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή»
16:32 Χρυσοχοΐδης για το μακελειό στα Βορίζια: «Θα ανοίξουν όλα τα ζητήματα στην Κρήτη»
16:24 Κρήτη: Σύγκρουση των ΜΑΤ με διαδηλωτές σε συγκέντρωση κατά του κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς ΒΙΝΤΕΟ
16:16 Μακελειό στα Βορίζια: Εξετάζουν τους πάντες για πυρίτιδα στα χέρια – Ψάχνουν τα όπλα οι Αρχές
16:12 «Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»
16:08 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Πού θα δείτε τον μεγάλο αγώνα των Πειραιωτών για το Champions League
16:00 Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου: Αποκτά ξανά τη χαμένη αίγλη – Ολο το πλάνο
15:52 Για ποιο λόγο φωνάζει στο ChatGPT η Κιμ Καρντάσιαν
15:44 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ζήτησε ελαφρυντικά ο δράστης – «Δεν έχει ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη»
15:36 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε να σκοτώσει του γονείς του με ψαροντούφεκο
15:28 Καιρός: Σε ποιες περιοχές της χώρας συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες έως την Τετάρτη
15:19 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς μετά από buzzerbeater – Τον ηρέμησε ο Θανάσης
15:08 Πάτρα: Ποιες υπηρεσίες του Δήμου δεν θα λειτουργούν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
15:00 Πάτρα: Αναγέννηση για το Λαϊκό Θεατράκι της Γερμανού – Θερινό σινεμά και πολιτιστικός χώρος έως το 2026
14:57 Ανδρουλάκης: «Ομολογία φιάσκου της ΝΔ η παραίτηση Σκλήκα» – Επίθεση στον πρωθυπουργό για τα ΕΛΤΑ
14:49 Χαρίτσης: «Πλήρης ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού» – Σφοδρή επίθεση στον Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ
14:49 Πατρα: Παρουσία του δημάρχου Κώστα Πελετίδη αφαιρέθηκαν οι πινακίδες που τα λογότυπα τραπεζών από σχολεία
14:36 Συνάντηση Γεραπετρίτη με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ
14:32 Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο ενώνουν δυνάμεις κατά του παράνομου διασυνοριακού εγκλήματος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ