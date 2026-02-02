Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Ιανουαρίου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε εννέα βασικές κατηγορίες.

Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Α. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας 141.318.776,66 218.208 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Β. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων 310.377,96 524 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Γ. Παροχές Μητρότητας – Γονεϊκότητας 2.803.370,82 3.288 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Δ. Επίδομα Εργασίας 242.142,86 822 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Ε. Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων 453.804,00 2.252 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι ΣΤ. Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 4.098.086,53 4.890 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Ζ. Λοιπές Παροχές Ασφάλισης 53.851,90 55

Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Θ. Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων – ανέργων 9.500.563,78 7.155

Ι. Ειδικά προγράμματα Απασχόλησης Δαπάνη (€) Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας 460.068,85 100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής 52.785,82 100 άνεργοι – Β’ Κύκλος Αττικής 28.523,99 100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ 63.792,92 4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας 3.217.240,55 500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας 474.332,77

Με τις πληρωμές Ιανουαρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες.

