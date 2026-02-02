Οι πληρωμές Ιανουαρίου της ΔΥΠΑ – Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε εννέα βασικές κατηγορίες.

02 Φεβ. 2026 14:44
Pelop News

Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Ιανουαρίου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

  Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Α. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας 141.318.776,66 218.208
  Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Β. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων 310.377,96 524
     
  Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Γ. Παροχές Μητρότητας – Γονεϊκότητας 2.803.370,82 3.288
     
  Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Δ. Επίδομα Εργασίας 242.142,86 822
     
  Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Ε. Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων 453.804,00 2.252
     
  Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
ΣΤ. Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 4.098.086,53

 

 4.890

 
     
  Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Ζ. Λοιπές Παροχές Ασφάλισης 53.851,90 55

 

 

  Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Θ. Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων – ανέργων 9.500.563,78 7.155

 

   
Ι. Ειδικά προγράμματα Απασχόλησης Δαπάνη (€)
Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας 460.068,85
100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής 52.785,82
100 άνεργοι – Β’ Κύκλος Αττικής 28.523,99
100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ 63.792,92
4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας 3.217.240,55
500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας 474.332,77

 

 

Με τις πληρωμές Ιανουαρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

 

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες.

 

