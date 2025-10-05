Οι πληρότητες στα καταλύματα των Καλαβρύτων έχουν ξεπεράσει το 60% για την 28η Οκτωβρίου

Την τιμητική του θα έχουν για μια ακόμα φορά ο προορισμός των Καλαβρύτων ενόψει της εορτής της 28ης Οκτωβρίου, καθώς οι πληρότητες παρουσιάζουν υψηλό ποσοστά, τρεις εβδομάδες πριν από την εθνική εορτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η ένωση ξενοδόχων Καλαβρύτων, τα καταλύματα της περιοχής καταγράφουν ήδη πληρότητες 60-65% και υπάρχει η αίσθηση ότι μέχρι την 28η Οκτωβρίου οι πληρότητες θα αγγίξουν το 90%.

Το Pelop.gr μίλησε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κώστα Δαφαλιά ο οποίος τόνισε: «Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από κόσμο για να κλείσουν καταλύματα για την 28η Οκτωβρίου και ήδη οι πληρότητες για όλη την περιοχή κυμαίνονται στο 60-65%.

Η 28η Οκτωβρίου φέτος πέφτει Τρίτη και αυτό έχει φέρει δυο «κύματα» επισκεπτών, ένα που θέλει να έρθει Παρασκευή-Σάββατο και ένα άλλο που θέλει να έρθει από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη.

Επειδή, παραδοσιακά υπάρχει και ένα ποσοστό εκδρομών που κλείνει την τελευταία στιγμή, εκτιμώ ότι το ποσοστό πληρότητας θα φτάσει το 90% μέχρι την εθνική μας εορτή. Μάλιστα, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον και για την περίοδο των Χριστουγέννων με ορισμένους επισκέπτες να έχουν ήδη κλείσει δωμάτια, όμως ακόμα οι πληρότητες είναι σε χαμηλά επίπεδα».

Πάντως, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε χρόνια προβλήματα τα οποία χρειάζονται παρεμβάσεις από την πλευρά της δημοτικής αρχής με μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» την έλλειψη παρκινγκ.

«Ενόψει και της άφιξης του πρώτου κύματος εκδρομέων το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου θα πρέπει να δρομολογήσουν παρεμβάσεις σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών όπως είναι το παρκινγκ» σχολίασε ο Κώστας Δαφαλιας και πρόσθεσε: Θα πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις να βρεθούν χώροι δημοτικού παρκινγκ ώστε να μην έχουν φαινόμενα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Όπως επίσης θα πρέπει να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις σε δρόμους που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί».

