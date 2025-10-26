Οι Προμίνι της ΝΕΠ 3η θέση και πολλές εμπειρίες στην Καλαμάτα – Φωτογραφίες

Η μικτή ομάδα Προμίνι Αγοριών και Κοριτσιών (Κ12) της ΝΕΠ συμμετέχει στο 5ο τουρνουά υδατοσφαίρισης «Οχι στη βία – Ναι στον αθλητισμό» που διεξήχθη στην Καλαμάτα, καταλαμβάνοντας την 3η θέση.

Ηταν ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια, χαμόγελα και δυνατές εμπειρίες μέσα και έξω από το νερό για τα «δελφίνια», τα οποία μετείχαν στον Β΄ Ομιλο μαζί με Νηρέα Γέρακα 2 και ΠΑΕ Αργης Καλαμάτας 1, ενώ στον Α΄ Ομιλο πήραν μέρος οι ΑΝΟ Γλυφάδας, Νηρέας Γέρακα 1 και ΠΑΕ Αργης Καλαμάτας 2.



Τα αποτελέσματα της ΝΕΠ:

– ΑΝΟ Γλυφάδας-ΝΕΠ 10-4. Τα 8λεπτα: 0-1, 4-1, 3-1, 3-1. Τα γκολ της; ΝΕΠ: Τσίγκας 2, Γιαουπάι 2.

– ΠΑΕ Αργης Καλαμάτας 1-ΝΕΠ 11-7. Τα 8λεπτα: 2-2, 3-0, 3-5, 3-0. Τα γκολ: Τσίγκας 2, Κανά 4, Γιαουπάι 1.

– Νηρέας Γέρακα 2-ΝΕΠ 11-12. Τα 8λεπτα: 2-2, 2-5, 0-3, 7-2. Τα γκολ: Τσίγκας 6, Γιαουπάι 6.

Και για τις θέσεις 3-4: ΑΝΟ Γλυφάδας-ΝΕΠ 6-7. Τα 8λεπτα: 1-0, 0-2, 1-3, 4-2. Τα γκολ: Τσίγκας 2, Κανάς 2, Ευτ. Δελάκη-Μανέτα 1, Γιαουπάι 2.



Το πιο σημαντικό είναι ότι έφυγαν όλοι νικητές, όχι γιατί σήκωσαν κάποιο κύπελλο, αλλά γιατί έζησαν την εμπειρία του αθλητισμού με χαρά, σεβασμό και ομαδικό πνεύμα.



Η αποστολή της ΝΕΠ με επικεφαλής προπονητή τον Θανάση Κοντάκο και βοηθό προπονητή τον Παναγιώτη Ορφανό, συνοδό τον γενικό αρχηγό του συλλόγου Θόδωρο Κανελλόπουλο κι έφορο του τμήματος τη Βενετία Κοντάκου, αποτελείτο από τους παρακάτω αθλητές και αθλήτριες (αλφαβητικά): Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Ανδρόνικος Βήττας, Γιάννης Γιαουπάι, Αλέξανδρος Γκαβέρας, Γιώργος Γρηγορόπουλος, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Μυρσίνη Δελάκη-Μανέτα, Ευθυμία Κανά, Τζωρτζίνα Κανά, Ανδρόνικος Καλύβας, Μαριαλένα Κοσμά, Ανδρέας Κουτσούκος, Μαριαλένα Μητροπούλου, Θάνος Μουτάφης, Γιώργος Τσίγκας, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος.

