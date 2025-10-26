Οι Προμίνι της ΝΕΠ 3η θέση και πολλές εμπειρίες στην Καλαμάτα – Φωτογραφίες

Η ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ επιστρέφει από την Καλαμάτα με πολλές εμπειρίες και την 3η θέση στο  5ο τουρνουά υδατοσφαίρισης «Οχι στη βία – Ναι στον αθλητισμό».

Οι Προμίνι της ΝΕΠ 3η θέση και πολλές εμπειρίες στην Καλαμάτα - Φωτογραφίες Αναμνηστική φωτογραφία της ΝΕΠ από την Καλαμάτα
26 Οκτ. 2025 19:21
Pelop News

Η μικτή ομάδα Προμίνι Αγοριών και Κοριτσιών (Κ12) της ΝΕΠ συμμετέχει στο 5ο τουρνουά υδατοσφαίρισης «Οχι στη βία – Ναι στον αθλητισμό» που διεξήχθη στην Καλαμάτα, καταλαμβάνοντας την 3η θέση.
Ηταν ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια, χαμόγελα και δυνατές εμπειρίες μέσα και έξω από το νερό για τα «δελφίνια», τα οποία μετείχαν στον Β΄ Ομιλο μαζί με Νηρέα Γέρακα 2 και ΠΑΕ Αργης Καλαμάτας 1, ενώ στον Α΄ Ομιλο πήραν μέρος οι ΑΝΟ Γλυφάδας, Νηρέας Γέρακα 1 και ΠΑΕ Αργης Καλαμάτας 2.

Οι Προμίνι της ΝΕΠ 3η θέση και πολλές εμπειρίες στην Καλαμάτα - Φωτογραφίες
Τα αποτελέσματα της ΝΕΠ:
– ΑΝΟ Γλυφάδας-ΝΕΠ 10-4. Τα 8λεπτα: 0-1, 4-1, 3-1, 3-1. Τα γκολ της; ΝΕΠ: Τσίγκας 2, Γιαουπάι 2.
– ΠΑΕ Αργης Καλαμάτας 1-ΝΕΠ 11-7. Τα 8λεπτα: 2-2, 3-0, 3-5, 3-0. Τα γκολ: Τσίγκας 2, Κανά 4, Γιαουπάι 1.
– Νηρέας Γέρακα 2-ΝΕΠ 11-12. Τα 8λεπτα: 2-2, 2-5, 0-3, 7-2. Τα γκολ: Τσίγκας 6, Γιαουπάι 6.
Και για τις θέσεις 3-4: ΑΝΟ Γλυφάδας-ΝΕΠ 6-7. Τα 8λεπτα: 1-0, 0-2, 1-3, 4-2. Τα γκολ: Τσίγκας 2, Κανάς 2, Ευτ. Δελάκη-Μανέτα 1, Γιαουπάι 2.

Οι Προμίνι της ΝΕΠ 3η θέση και πολλές εμπειρίες στην Καλαμάτα - Φωτογραφίες
Το πιο σημαντικό είναι ότι έφυγαν όλοι νικητές, όχι γιατί σήκωσαν κάποιο κύπελλο, αλλά γιατί έζησαν την εμπειρία του αθλητισμού με χαρά, σεβασμό και ομαδικό πνεύμα.

Οι Προμίνι της ΝΕΠ 3η θέση και πολλές εμπειρίες στην Καλαμάτα - Φωτογραφίες
Η αποστολή της ΝΕΠ με επικεφαλής προπονητή τον Θανάση Κοντάκο και βοηθό προπονητή τον Παναγιώτη Ορφανό, συνοδό τον γενικό αρχηγό του συλλόγου Θόδωρο Κανελλόπουλο κι έφορο του τμήματος τη Βενετία Κοντάκου, αποτελείτο από τους παρακάτω αθλητές και αθλήτριες (αλφαβητικά): Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Ανδρόνικος Βήττας, Γιάννης Γιαουπάι, Αλέξανδρος Γκαβέρας, Γιώργος Γρηγορόπουλος, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Μυρσίνη Δελάκη-Μανέτα, Ευθυμία Κανά, Τζωρτζίνα Κανά, Ανδρόνικος Καλύβας, Μαριαλένα Κοσμά, Ανδρέας Κουτσούκος, Μαριαλένα Μητροπούλου, Θάνος Μουτάφης, Γιώργος Τσίγκας, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:42 Καζακόπουλος: «Πολύ καλή εικόνα, μπράβο στους παίκτες μου»
19:39 Επίθεση σε 30χρονο στον Ωρωπό: «Μπήκαν στο κομμωτήριο και άρχισαν να τον χτυπάνε με σφυριά»
19:33 Πρώτη ήττα για την Παναχαϊκή στη NL 2
19:28 Έπιασαν 55χρονο με καταδίκη για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
19:21 Οι Προμίνι της ΝΕΠ 3η θέση και πολλές εμπειρίες στην Καλαμάτα – Φωτογραφίες
19:20 Νέες αιχμές Αταμάν προς τους παίκτες του: «Δεν κερδίζουμε μόνο με τη φανέλα»
19:11 Αρχική συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας για σπάνιες γαίες και σόγια
19:04 Η Αχαγιά ΄82 είχε ψυχή και «πάτησε» το Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις
19:00 Η ενημέρωση προϋποθέτει υπογραφή επαγγελματία
18:52 Κυβελίδης: «Τις απαντήσεις τις δίνουμε στο γήπεδο»
18:45 Νιου Τζέρσεϊ: Αστυνομικός παράτησε κλήση για πυροβολισμούς και πήγε σε πιτσαρία
18:42 Αγγελος Χατζαράς για Αίολο Αγυιάς: «Νίκη με Ολυμπιάδα για να ανασάνουμε»
18:37 Μέγαρα: Η Τροχαία συνέλαβε τον διοργανωτή αυτοσχέδιων αγώνων
18:27 Θλίψη για δημοσιογράφο της Πάτρας, «έφυγε» ο πατέρας του
18:17 Τι είπε ο Υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ για την Ελλάδα και τον Μητσοτάκη
18:08 Η Περιφέρεια ετοιμάζει μελέτη για τον Αθλητικό Τουρισμό
18:01 Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
18:00 Η πολεμική ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Αδαμαντία Λιόλιου στην «Π»: «Να γυρίζουμε ζωντανοί στα σπίτια μας…»
17:57 Με …χορευτικές φιγούρες ο Τραμπ σφράγισε συμφωνίες στην Καμπότζη
17:49 Βαλένθια: Λαϊκή οργή κατά των κυβερνώντων ότι τους άφησαν να πνιγούν…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ