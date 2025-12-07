Οι «Προμηθίνες» έχασαν από την Αγία Παρασκευή

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα δεν απέφυγε την ήττα από την Αγία Παρασκευή, εκτός έδρας (σκορ 89-39), και παρέμεινε χωρίς ροζ φ.α. στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής μετά από 7 αγώνες στη Β΄ Υποκατηγορία.

Διαιτητές: Χρήστου-Κωστάκης. Τα 10λεπτα: 26-6, 47-17 (ημ.), 69-19, 89-39.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Γεωργουδάκης): Ντε Μος 25 (4), Σιαμπούλλη 11 (1), Σαρρή 6 (2), Ναυροζίδου 11 (2), Παπαδρόσου, Χόνδρου 5 (1), Σερέπα 11 (1), Φραγκούλη 9 (2), Ανωγειανάκη 5, Ακρίβου 6, Τάρλα.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηρακλειανός): Φραγγέα 15, Δεληστάση 3, Σταμούλη, Σκαλιαρίνι 2, Παπαδοπούλου, Μιχαλοπούλου 6 (2), Χρόνη 8 (1), Καλαμπαλίκη 2, Κατσαντώνη 3, Κυριάκου.

