Οι «Προμηθίνες» ηττήθηκαν από τον Ιωνικό ΝΦ
Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα παραμένει χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, καθώς ηττήθηκε εκτός έδρας από τον Ιωνικό ΝΦ.
Σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Α’ υποκατηγορίας του Α΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Γυναικών του μπάσκετ, ο Προμηθέας ηττήθηκε εκτός έδρας από τον Ιωνικό ΝΦ με 60-42.
Διαιτητές: Παυλόπουλος-Κότσια. Τα 10λεπτα: 21-9, 27-23 (ημ.), 46-28, 60-42.
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Σκαλωμένος): Καραβέλη, Φαρατζόγλου 3 (1), Καββαδά 3 (1), Τσούτσου 4, Κεσσέ 1, Πατέρα 7, Σίντι 8, Ντάνου 15 (4), Αυδίκου, Γιαμπάνη 2, Γκριτζά 12, Στεριοπούλου 5.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Συρμακέση 9, Φραγγέα 4, Χρόνη 3, Λουζιώτη 7 (2), Μιχαλοπούλου 7 (2), Σταμούλη 7 (1), Παπαδοπούλου 5, Σκαλιαρίνι, Παπαθανασίου.
