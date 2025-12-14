Οι «Προμηθίνες» ηττήθηκαν από τον Ιωνικό ΝΦ

Σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Α’ υποκατηγορίας του Α΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Γυναικών του μπάσκετ, ο Προμηθέας ηττήθηκε εκτός έδρας από τον Ιωνικό ΝΦ με 60-42.

Διαιτητές: Παυλόπουλος-Κότσια. Τα 10λεπτα: 21-9, 27-23 (ημ.), 46-28, 60-42.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Σκαλωμένος): Καραβέλη, Φαρατζόγλου 3 (1), Καββαδά 3 (1), Τσούτσου 4, Κεσσέ 1, Πατέρα 7, Σίντι 8, Ντάνου 15 (4), Αυδίκου, Γιαμπάνη 2, Γκριτζά 12, Στεριοπούλου 5.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Συρμακέση 9, Φραγγέα 4, Χρόνη 3, Λουζιώτη 7 (2), Μιχαλοπούλου 7 (2), Σταμούλη 7 (1), Παπαδοπούλου 5, Σκαλιαρίνι, Παπαθανασίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



