Οι πρώτες μάχες του 2026 στην Α2 Εθνική, ξεχωρίζει το Παμβοχαϊκός-Ολυμπιάδα

Καθόλου χρόνο για χαλάρωση δεν υπήρχε τη φετινή πρωτοχρονιά για τις ομάδες βόλεϊ της Αχαΐας που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής βόλεϊ, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει αύριο αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική. Ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι αυτός στο Βραχάτι, ανάμεσα στον αήττητο Παμβοχαϊκό και την Ολυμπιάδα που είναι στη 2η θέση. Από εκεί και πέρα, ο Ερμής υποδέχεται τον Εσπερο με στόχο ένα ακόμα τρίποντο.

Ο ΑΟ Αιγιαλέων παίζει εκτός έδρας με την Γλυφάδα και ψάχνει επιστροφή στις νίκες.

Το παιχνίδι Παμβοχαϊκός-Ολυμπιάδα θα ξεκινήσει στις 18.30, το Ερμής –Εσπερος στις 18.00, ενώ το Γλυφάδα- Αιγιαλέων θα ξεκινήσει στις 18.00.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



