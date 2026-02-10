Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Αφροδίτη κινείται στο ζώδιο πριν από το δικό σου έως τις 6 Μαρτίου, σηματοδοτώντας μια πιο εσωστρεφή περίοδο. Έχεις ανάγκη από χρόνο με τον εαυτό σου, ενδοσκόπηση και συναισθηματική ξεκαθάριση. Οι σχέσεις και τα συναισθήματα γίνονται πιο σύνθετα, ενώ ευνοούνται οι ιδιωτικές στιγμές και η στήριξη από το παρασκήνιο. Αργότερα μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει αστάθεια ή τάση για υπερβολές· κράτησε μέτρο και ρεαλισμό.

Ταύρος

Η Σελήνη σε κάνει πιο σοβαρό/ή και εσωστρεφή, ενώ η Αφροδίτη περνά στον κοινωνικό σου τομέα έως τις 6 Μαρτίου, ενισχύοντας φιλίες και ομαδικές επαφές. Εκφράζεσαι πιο εύκολα και προσελκύεις ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Σήμερα χρειάζεται προσοχή στην αναβλητικότητα και στις πολλές επιλογές που μπορεί να σε μπλοκάρουν.

Δίδυμοι

Η Σελήνη φωτίζει τις σχέσεις σου και σε φέρνει πιο κοντά στις ανάγκες των άλλων. Η Αφροδίτη περνά στον τομέα της καριέρας έως τις 6 Μαρτίου, βελτιώνοντας τη δημόσια εικόνα σου και τις επαγγελματικές συνεργασίες. Ευνοούνται συμφωνίες και επαφές, ωστόσο αργότερα πρόσεξε τις υπερβολές ή τις βιαστικές αγορές.

Καρκίνος

Η Αφροδίτη περνά στον πνευματικό σου τομέα έως τις 6 Μαρτίου, φέρνοντας διάθεση για εξερεύνηση, νέες εμπειρίες και φρέσκες ιδέες. Εκπέμπεις θετική ενέργεια και γίνεσαι πιο ελκυστικός/ή. Αργότερα μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις σε μια σχέση, που όμως σε βοηθούν να καταλάβεις τι πραγματικά θέλεις.

Λέων

Η Αφροδίτη περνά στον όγδοο οίκο σου έως τις 6 Μαρτίου, φέρνοντας βάθος, οικειότητα και πιο σοβαρή στάση τόσο στις σχέσεις όσο και στα οικονομικά. Ευνοούνται συμφωνίες και η υποστήριξη από τρίτους. Παρά τις μικρές εντάσεις, η μέρα μπορεί να αποδειχθεί παραγωγική και αποκαλυπτική.

Παρθένος

Η Σελήνη σε στρέφει στο σπίτι και την ανάγκη για ξεκούραση, ενώ η Αφροδίτη περνά στον τομέα των σχέσεων έως τις 6 Μαρτίου. Ευνοούνται συνεργασίες, συμφιλιώσεις και ουσιαστικοί δεσμοί. Είσαι πιο δεκτικός/ή στη συνεννόηση. Αργότερα, πρόσεξε αποφάσεις που βασίζονται περισσότερο σε ευσεβείς πόθους παρά σε πραγματικά δεδομένα.

Ζυγός

Η Αφροδίτη περνά στον τομέα της καθημερινότητας έως τις 6 Μαρτίου, βοηθώντας σε να βρεις περισσότερη χαρά στη ρουτίνα, την εργασία και τη φροντίδα του εαυτού σου. Δεν είναι η πιο πειθαρχημένη περίοδος, όμως φέρνει ισορροπία. Σήμερα πρόσεξε τη διάσπαση προσοχής και μην προσπαθείς να κάνεις πάρα πολλά ταυτόχρονα, γιατί μπορεί να χάσεις τη συγκέντρωσή σου.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύες έως τις 6 Μαρτίου, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τον ρομαντισμό και τον προσωπικό σου μαγνητισμό. Εκφράζεσαι πιο άνετα και οι άλλοι σε εκτιμούν περισσότερο. Καθώς προχωρά η μέρα, πρόσεξε επιλογές που δεν είναι πρακτικές ή ρεαλιστικές.

Τοξότης

Η Σελήνη στο ζώδιό σου φέρνει έντονα συναισθήματα, ενώ η Αφροδίτη περνά στον τομέα του σπιτιού έως τις 6 Μαρτίου. Ευνοείται η οικογενειακή αρμονία, η φροντίδα του χώρου σου και οι ζεστές, οικείες σχέσεις. Πρόσεξε την υπερβολή και τις πολλές υποχρεώσεις που μπορεί να σε κουράσουν.

Αιγόκερως

Η Σελήνη ζητά ξεκούραση και χαμηλότερους ρυθμούς. Η Αφροδίτη, σε ευνοϊκή θέση έως τις 6 Μαρτίου, ενισχύει την επικοινωνία, τις γνωριμίες και την αυτοπεποίθησή σου. Οι συζητήσεις φέρνουν κοντά ανθρώπους. Σήμερα πρόσεξε να μην αναλάβεις περισσότερα απ’ όσα πραγματικά αντέχεις.

Υδροχόος

Η Σελήνη ενεργοποιεί τον κοινωνικό σου τομέα, ενώ η Αφροδίτη περνά στον τομέα των πόρων σου έως τις 6 Μαρτίου. Εστιάζεις στην ασφάλεια, τις προσωπικές σου αξίες και τις απλές απολαύσεις. Τα οικονομικά δείχνουν τάσεις σταθεροποίησης, όμως σήμερα πρόσεξε τη διάσπαση και την υπερβολή.

Ιχθύες

Η Σελήνη φωτίζει στόχους και φιλοδοξίες, ενώ η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σου έως τις 6 Μαρτίου. Η γοητεία και η δύναμη έλξης αυξάνονται, εκφράζεις πιο ελεύθερα τα συναισθήματά σου και τραβάς την προσοχή. Αργότερα μέσα στη μέρα, πρόσεξε τις υπερβολικές προσδοκίες και τα πολλά διλήμματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



