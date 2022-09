Οι Ρώσοι εγκαταλείπουν τη χώρα: Χαμός σε σύνορα και αεροδρόμια – Στάλθηκαν ήδη χαρτιά επιστράτευσης

Πανικός επικρατεί στην Ρωσία, όπου πολλοί Ρώσοι εγκαταλείπουν άρον άρον τη χώρα. Τόσο στα αεροδρόμια όσο και στα σύνορα ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος σε αριθμό που προσπαθεί με κάθε τρόπο να φύγει από τη Ρωσία, μετά την ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν για μερική επιστράτευση.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε την επιστράτευση την Τετάρτη, και θα μπορούσαν να κληθούν 300.000 άνθρωποι να υπηρετήσουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο, μάλιστα, επιμένει πως οι αναφορές για άνδρες που επιχειρούν να φύγουν από τη χώρα είναι υπερβολικές.

Ωστόσο, στα σύνορα με τη Γεωργία, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων ανδρών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο.

Ένας άνδρας είπε χαρακτηριστικά στο BBC ότι άρπαξε το διαβατήριό του και κατευθύνθηκε προς τα σύνορα, χωρίς να μαζέψει τίποτα άλλο, αμέσως μετά την ανακοίνωση του Πούτιν.

Κάποιοι Ρώσοι έχουν λάβει ήδη το χαρτί της επιστράτευσης και το δημοσιεύουν στα social media.

«Νόμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας: Σχετικά με το στρατιωτικό καθήκον και τη στρατιωτική θητεία, είστε υποχρεωμένος να παρουσιαστείτε στο … τμήμα της περιφέρειας της … περιφέρειας της Μόσχας στη διεύθυνση … για τη διεξαγωγή των απαραίτητων ιατρικών και ψυχομετρικών εξετάσεων. Πρέπει να έχετε διαβατήριο, στρατιωτική ταυτότητα και αυτό το χαρτί».

Η φιλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει στους περισσότερους Ρώσους να εισέλθουν στη Φινλανδία, καθώς η κυκλοφορία στα σύνορα από τον ανατολικό γείτονά της «έχει ενταθεί» μετά την εντολή του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για μερική επιστράτευση.

Τα φινλανδικά χερσαία σύνορα έχουν παραμείνει μεταξύ των ελάχιστων σημείων εισόδου στην Ευρώπη για τους Ρώσους, αφού μια σειρά δυτικών χωρών έκλεισαν τόσο τα χερσαία σύνορα όσο και τον εναέριο χώρο τους σε ρωσικά αεροπλάνα ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν δήλωσε ότι η κυβέρνηση αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχουν άτομα που ταξιδεύουν μέσω της Φινλανδίας και εξετάζει τρόπους για να μειώσει δραστικά τη διαμετακόμιση Ρώσων μέσω της χώρας.

«Η βούληση της κυβέρνησης είναι πολύ σαφής, πιστεύουμε ότι ο ρωσικός τουρισμός (προς τη Φινλανδία) πρέπει να σταματήσει, καθώς και η διέλευση μέσω της Φινλανδίας», είπε η Μάριν σε δημοσιογράφους. «Πιστεύω ότι η κατάσταση πρέπει να επανεκτιμηθεί μετά τα χθεσινά νέα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην εντολή Πούτιν για μερική επιστράτευση.

Η ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου δημιούργησε φόβους ότι ορισμένοι άνδρες σε μάχιμη ηλικία δεν θα επιτρεπόταν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία και οδήγησε να πουληθούν γρήγορα από την χώρα αεροπορικά εισιτήρια χωρίς επιστροφή.

A long queue on the Russian-Mongolian border. Russians flee from mobilization in all possible directions. #RussianArmy #UkraineWillWin

Η Φινλανδία επέλεξε να διατηρήσει τα σύνορά της με τη Ρωσία ανοιχτά μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Στο συνοριακό πέρασμα Βααλίμα, σε απόσταση περίπου τρεις ώρες οδικώς από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας την Αγία Πετρούπολη, τρεις λωρίδες αυτοκινήτων εκτείνονταν 300-400 μέτρα η καθεμία γύρω στις 13:15 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος φύλαξης των συνόρων. Το πέρασμα είναι ένα από τα εννέα στα 1.300 χιλιόμετρα σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία, το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η οδική κυκλοφορία στα σύνορα Φινλανδίας-Ρωσίας εντάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε σε tweet ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της συνοριοφύλακα, Μάτι Πιτκανίτι. Είπε στο Reuters ότι οι συνοριοφύλακες είναι έτοιμοι στα εννέα σημεία ελέγχου.

Αν και η κυκλοφορία από τη Ρωσία είναι μεγαλύτερη από την συνηθισμένη, οι συνοριοφύλακες ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι δεν έχει αλλάξει «ανησυχητικά» τις τελευταίες ημέρες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία. Η ανακοίνωση προειδοποίησε ότι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν «λανθασμένες και παραπλανητικές» πληροφορίες.

Ένας 34χρονος Ρώσος με το όνομα Νικίτα, ο οποίος δεν έδωσε το επίθετό του, τόνισε στο Reuters ότι θα πήγαινε διακοπές στη νότια Ευρώπη και ότι δεν είναι σίγουρος αν θα επιστρέψει στη Ρωσία. «Θα πάρω την απόφαση όταν είμαι εκεί», τόνισε καθώς διέσχιζε τα σύνορα.

Αξιωματούχοι των συνόρων ανέφεραν στο Reuters ότι ένας σημαντικός αριθμός Ρώσων που έφτασαν ταξίδευαν με τουριστική βίζα. Οι τουρίστες πρέπει να προσκομίσουν βίζες και έγγραφα που αποδεικνύουν τα επόμενα δρομολόγιά τους, όπως αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων ή πρόσκληση από φιλικό πρόσωπο.

Όσο οι τουρίστες μπορούν να δείξουν αξιόπιστα σχέδια επιστροφής, όπως εισιτήρια επιστροφής, οι συνοριοφύλακες δεν μπορούν να ελέγξουν αν όντως σκοπεύουν να επιστρέψουν, είπε στο Reuters ο Ελίας Λάινε, αναπληρωτής επικεφαλής του συνοριακού σταθμού της Βααλίμα.

It seems that the only chance for those Russians who can't put their own country into order and don't want to die in Ukraine – is to flee.

Through neighboring countries or flying where no visa is needed – they need to flee

It's better than to kill and be killed, at any rate. pic.twitter.com/uUGFH3ko8u

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 22, 2022